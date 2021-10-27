Onuncu haftasında kurulan Mavi takım ile Kırmızı takım, dokunulmazlık için lezzet mücadelesi verdi. Kaptanlar düellosunu kazanan Ateş, günün menüsünü belirleme şansını elde etmişti. Bir gün önceden menüyü bilen Mavi takım ile yapılacak yemekleri yeni öğrenen Kırmızı takım arasındaki mücadele yine nefes kesti. İşte MasterChef 99. bölümde yaşananlar…

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam 1. dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Son bölümde kaptanlar düellosunu kazanan Ateş, kendisine sunulan üç seçenekten hangi yemekleri seçtiğini açıkladı. Ateş’in belirlediği günün menüsü soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşuyordu. Mavi takımın bir gün önceden bilip çalıştığı menünün yapılacağı dokunulmazlık oyununda müthiş bir lezzet mücadelesi yaşandı. Şefler, beş çeşit yemeğin yapılması için bir saat süre verdi. Süre sonunda şefler tadım yaparak dokunulmazlığı kazanan takımı belirlemeye çalıştı. Beş çeşit yemekten üçünde başarılı olan Kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı.

ATEŞ'İN BELİRLEDİĞİ GÜNÜN MENÜSÜ

1- Minestrone

2- Ciğer terrine

3- Dağ mantarlı quiche

4- Boeuf bourguignon

5- Portakallı parfe

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?

MasterChef 2021’de onuncu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha mutfağa girdi. Bu oyunda istenen yemek, Danilo şefin imza tabağı Panna Scotta oldu. Bu yemeği yapmaları için verilen süre ise 45 dakika...

MASTERCHEF’TE İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef’te haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyunu büyük mücadeleye sahne oldu. Danilo şefin imza tabağına en yakın yemeği hazırlanan Safanur, bireysel dokunulmazlığı kazandı. Safanur’un potaya göndermeyi seçtiği Araz ise haftanın ilk eleme adayı oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te bu akşam son olarak ekrana konsey oylaması geldi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Safanur ve ilk eleme adayı Araz dışında yarışmacılar için oylar kullanıldı. Yedi yarışmanın beş isim için kullandığı oylar sonucunda adı en çok yazılan Hasan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.