TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında iki etaplı eleme turu geçildi. İkinci sezonuyla ekranlara taşınan fenomen yarışmaya 42 kişi başladı ve bu kişiler arasından en başarılı 14 kişi belirlendi. Bu yarışmacılar arasına Açelya Kılıçay da dahil oldu. Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Açelya Kılıçay'ın hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başladı.



AÇELYA KILIÇAY KİMDİR?

MasterChef Türkiye'de, "Yemek yapmak bir sanatsa, ben bir sanatkârım" diyen Açelya Kılıçay, genç yaşına rağmen MasterChef'te adından sıkça bahsettireceğe benziyor. İddialı yarışmacı yeni sezon tanıtımında dikkat çeken isimlerin başında geliyor. 28 Mart 1998’de Ankara’da dünyaya gelen ve küçüklüğünden beri sporla ilgilenen Açelya, bir dönem Fenerbahçe’de lisanslı olarak voleybol oynadı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise öğreniminin yarısında İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümünden mezun oldu. Küçüklüğünden beri yemek yapan Açelya, sonrasında aşçılığa yönelip ve Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık eğitimi de aldı.