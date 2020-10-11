MasterChef 2020’de bu akşam eleme gecesi yaşanıyor. Bu hafta, Mavi takım tüm dokunulmazlık oyunları aldı ve yedi kişilik kırmızı takımda Eray hariç herkes eleme potasına girdi. Peki, MasterChef Türkiye’ye kim veda edecek? Bu akşam MasterChef’ten kim elenecek? 11 Ekim Pazar akşamı MasterChef hayallerine kim veda edecek? Bu soruların cevapları ve daha fazlası MasterChef 75. bölüm ile haberimizde…

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef 2020’nin sekizinci haftasında Kırmızı takım, tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybetti. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, Serhat’ı eleme potasına gönderdi. Oylamada ise eleme potasına giden, adı en çok yazılan Walison oldu.

İkinci dokunulmazlığı yine kaybeden Kırmızı takımda bu sefer bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı ve onun söylediği isim Berker, 3. eleme adayı oldu. Oylamada ise eleme potasına giden isim Tanya idi. Son bireysel dokunulmazlık oyununu üç kişi oynadı. Ebru, Eray ve Sefa arasında oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Böylece Ebru ve Sefa direkt olarak eleme adayı oldu.

BU AKŞAM MASTERCHEF’TE KİM ELENECEK?

MasterChef Türkiye’nin 11 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek 75. bölümünde altı eleme adayı, yarışmada kalabilmek için mücadele edecek. Bu hafta Kırmızı takımda yer alan Serhat, Walison, Berker, Tanya, Sefa ve kaptan Ebru eleme gecesinde en iyi tabağı çıkarmak için yarışacak. İki oyunun oynanacağı eleme gecesi ilk turunda üç kişi, son 14 arasına girmiş olacak. Son üç kişi arasında oynanacak bir eleme oyunu ile de MasterChef Türkiye’de veda eden isim belli olacak. MasterChef 75. bölümün başlaması ile birlikte gelişmeleri sizlerle buradan paylaşacağız.