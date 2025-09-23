Maşukiye, Marmara Bölgesi’nin en keyifli tatil duraklarından biri olmasıyla öne çıkar. Özellikle hafta sonu kaçamakları için tercih edilen yerlerde baş sıradadır. Sapanca Gölü’ne yakınlığı, Kartepe Kayak Merkezi’ne olan konumu ve yemyeşil doğasıyla dikkat çeker. Peki Maşukiye hangi şehirde?

MAŞUKİYE NEREDE?

Maşukiye nerede? Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nde yer alan bir beldedir. Doğal güzellikleriyle öne çıkar. Ayrıca buranın bulunduğu bölge, doğa turizmi açısından da bir hayli gelişmiştir.

MAŞUKİYE HANGİ ŞEHİRDE?

Maşukiye hangi şehirde? Kocaeli şehrinde bulunan Maşukiye, Kartepe ilçesine bağlıdır ve şehre gelen turistler için popülerdir. Öne çıkan bir gezi rotasıdır.

MAŞUKİYE HANGİ İLDE?

Maşukiye hangi ilde? Kocaeli iline bağlıdır. Kocaeli, Marmara Bölgesi’nin önemli sanayi ve turizm merkezlerinden biri olması nedeniyle özellikle son dönemlerde çok fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Bu nedenle buraya göç fazlalaşmıştır.