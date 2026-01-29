Masum görünüyor ama tehlikeli: 1 yaş altı bebekler için yasaklı gıdalar

Ebeveynlerin en sık yaptığı hatalardan biri, her gıdanın bebekler için uygun olduğunu düşünmektir. Oysa bazı besinler, 1 yaşına kadar bebek sağlığını tehdit edebilir.

BEBEK VE ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ

Bebeklik ve erken çocukluk dönemi, büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu evredir. Özellikle 0–2 yaş arası, beyin gelişimi ve bağışıklık sistemi açısından kritik bir dönemdir. Bu süreçte doğru beslenme; hem besin eksikliklerinin önlenmesini sağlar hem de birçok akut ve kronik hastalığın ortaya çıkma riskini azaltır.

Bebeklerin sindirim sistemi henüz tam olarak gelişmediği için bazı gıdalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ebeveynlerin, hangi besinlerin verilmemesi gerektiğini bilmesi büyük önem taşır.

0–2 YAŞ DÖNEMİNDE BESLENMEYE DİKKAT

İlk iki yıl boyunca dengeli ve yaşa uygun bir beslenme düzeni ile hastalıklar daha hafif atlatılabilir veya tamamen önlenebilir. Bu dönemde bebeklerin beslenme hassasiyetleri oldukça yüksektir ve bazı yiyecekler kesinlikle tüketilmemelidir.

BEBEKLERİN UZAK DURMASI GEREKEN GIDALAR

BAL

Bal, 1 yaş altındaki bebekler için ciddi risk taşır. İçerebileceği Clostridium botulinum sporları, bebeklerde botulizme neden olabilir. Bu yüzden bebek 12 ayını doldurmadan bal verilmemelidir.

İNEK SÜTÜ İlk 1 yıl boyunca bebeklerin sindirim sistemi inek sütünü sindirebilecek olgunlukta değildir. Yüksek protein içeriği bağırsakları zorlayabilir, demir eksikliğine, kabızlığa ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. 1 yaşına kadar yalnızca anne sütü veya doktor önerisiyle formül mama tercih edilmelidir. İnek sütü, yoğurt mayalamada kullanılabilir. Yoğurt haline geldiğinde protein yapısı değiştiği için daha güvenlidir. 6. aydan sonra yoğurt her gün verilebilir. 1 yaş sonrası inek sütü günlük en fazla 500 ml (2 su bardağı) olacak şekilde tüketilmelidir. İŞLENMİŞ GIDALAR Hazır ve paketli ürünler; koruyucu, katkı maddesi, fazla tuz ve şeker içerir. Bu maddeler bebeklerin böbreklerine zarar verebilir ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının temelini oluşturur. Doğal ve taze besinler her zaman öncelikli olmalıdır. ŞEKER VE TATLANDIRICILAR Şeker, bebeklerde kilo artışına ve diş çürüklerine yol açabilir. Ayrıca tat alma alışkanlıklarını olumsuz etkiler. Şeker yerine doğal meyve püreleri tercih edilmelidir. Sakarin, aspartam gibi yapay tatlandırıcılar içeren ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.

TUZLU GIDALAR Bebeklerin böbrekleri fazla tuzu tolere edemez. Aşırı tuz; böbrek hasarı ve ilerleyen yaşlarda yüksek tansiyon riskini artırır. İlk 1 yıl boyunca ek gıdalara dahi tuz eklenmemelidir. YUMURTA BEYAZI Yumurta beyazı alerji riski yüksek bir besindir. Alerji öyküsü olmayan bebeklerde, 9. aydan sonra çok küçük miktarlarla denenebilir. SAKATATLAR Karaciğer dışında kalan tüm sakatatlar, özellikle beyin, virüs taşıma riski nedeniyle bebeklere hiçbir dönemde verilmemelidir. KAFEİNLİ GIDALAR Kahve, çay, kakao ve çikolata gibi kafein içeren besinler; bebeği huzursuz yapabilir ve kalsiyum başta olmak üzere bazı besinlerin emilimini engeller. ÇAY Çayın besleyici değeri yoktur ve çocuklarda kansızlığa neden olabilir. Bu nedenle çocuk beslenmesinde yeri yoktur ve 1 yaşından sonra da önerilmez. TÜTSÜLENMİŞ BALIKLAR Tütsülenmiş somon veya alabalık gibi balıklar, tazeliklerini korumak için nitratlarla işlem görebilir. Bu maddeler bebekler için zararlıdır. HAZIR ÜRÜNLER VE ŞARKÜTERİ GIDALARI Salam, sucuk, sosis, konserve ürünler, hazır pudingler ve doğal olmayan meyve suları; katkı maddeleri, yüksek yağ ve kolesterol içerikleri nedeniyle 1 yaşından önce kesinlikle verilmemelidir. Bazı ürünlerde kemik granülleri gibi istenmeyen içerikler de bulunabilir.