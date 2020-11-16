Masumlar Apartmanı'nda heyecan durulmuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Salı akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek olan Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler oalcak? Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Masumlar Apartmanı 10. bölüm 2. fragmanı...

MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Masumlar Apartmanı Dizisi (@masumlarapt) November 15, 2020

MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Han büyük bir risk alarak İnci’ye çöp daireyi gösterir. İnci’nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben’i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye’ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye’yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman’ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege’ye dersleri, Ege de Neriman’a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat’ın Gülben’i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye’yi alt üst edecektir.