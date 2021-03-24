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Masumlar Apartmanı 27. son bölüm izle: Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı 27. son bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun'un yer aldığı, Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümleri Salı akşamları seyircilerle buluşuyor. Son bölümünde seyirciler gözyaşlarına hakim olamadı. Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın oyunculuğu göz doldurdu. Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı 27. son bölüm izleme linki...

Masumlar Apartmanı 27. son bölüm izle: Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı seyircileri yine ekrana kilitledi. Masumlar Apartmanı 27. bölümde; Gülben, Esat'ın Esra ile aynı evde kaldığını öğrenince yıklır. Safiye, Naci'nin gidişi ile kendini eski hayatına adar. Han, İnci'nin ısrarı üzerine psikoloğa gider. Neriman ile Ege'yi el ele yakalayan Han ile Safiye olay çıkarır. Masumlar Apartmanı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 27. son bölüm izleme linki...

MASUMLAR APARTMANI 27. SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben’le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu “yeni” Gülben’i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben’in başına gelenlerden Esra ve Esat’ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze’nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han’ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman’ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege’yi karşı karşıya getirir.

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