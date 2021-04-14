Masumlar Apartmanı 29. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 29. bölümde; Neriman’ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir. Evde durumlar iyice gerilir. Masumlar Apartmanı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 29. son bölüm izleme linki...

MASUMLAR APARTMANI 29. SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci’nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder. Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir. Ege ise hem Neriman’ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.





Gülben’in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye’yle karşı karşıya gelir. Yağmur’un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han’ın canını sıkar. Esra ise Esat’a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar. Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.