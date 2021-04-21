Masumlar Apartmanı 30. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 30. bölümde; Esra’nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Masumlar Apartmanı 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 30. son bölüm izleme linki...

MASUMLAR APARTMANI 30. SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye’nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat’ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben’in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege’nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir.

Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.