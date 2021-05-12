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Masumlar Apartmanı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 33. son bölüm

Masumlar Apartmanı her Salı akşamı TRT 1 ekranlarında diziseverlerle buluşuyor. Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Masumlar Apartmanı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı 33. son bölüm izleme...

Masumlar Apartmanı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 33. son bölüm

Masumlar Apartmanı 33. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 33. bölümde; Han, sonunda Naci’yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Masumlar Apartmanı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 33. son bölüm izleme linki...

MASUMLAR APARTMANI 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl’dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci’yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci’nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

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