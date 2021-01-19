Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Sevilen dizinin başrol isimlerinden biri olan Farah Zeynep Abdullah ise bu akşamki bölümde yer almıyor. Peki Masumlar Apartmanı İnci neden yok, ayrılıyor mu?

MASUMLAR APARTMANI (İNCİ) FARAH ZEYNEP ABDULLAH NEDEN YOK?

TRT1 ekranlarının adından en çok söz ettiren dizisinde bu hafta Han, terkedilmenin acısıyla İnci'yi aramanın peşine düşer. Tüm çabaları sonuçsuz kalırken yapımın izleyenleri yeni bölümde yer almayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın neden dizinin bu bölümünde yer almadığını merak ediyor…

Farah Zeynep Abdullah’tan Öyle Bir Geçer Zaman Ki paylaşımı! Farah Zeynep Abdullah ile Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden sıkı dostları ile bir araya geldi!

MASUMLAR APARTMANI'NDA ŞOKE EDEN İDDİA!

Masumlar Apartmanı İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın sağlık sorunlarından dolayı kısa süre ara verdiği iddia edildi. Abdullah diziden ayrıldığı hakkından açıklama bulunmamaktadır.

MASUMLAR APARTMANINDA BU HAFTA NELER OLACAK?

Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

Farah Zeynep Abdullah’tan Öyle Bir Geçer Zaman Ki paylaşımı! Farah Zeynep Abdullah ile Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden sıkı dostları ile bir araya geldi!

Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci'ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.