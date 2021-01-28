TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi her hafta sosyal medya gündeminde kendine yer buluyor. Masumlar Apartmanı dizisinin Naci'si Deniz Tansel Öngel, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel kimdir? Deniz Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, eşi kim?

DENİZ TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. Türk tiyatro ve dizi oyuncusu olan Deniz Tansel Öngel bugün 44 yaşında.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürüyor.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandıran Tansl Öngel, şimdilerde Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırıyor.

DENİZ TANSEL ÖNGEL EŞİ KİM?

View this post on Instagram

Bir dönem kendisi gibi oyuncu Özge Özder'le evli olan Tansel Öngel şimdilerde Neşe Çakır ile birlikte.

DENİZ TANSEL ÖNGEL ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017

Coroilanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016

Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015

Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007

Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004

Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002

Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001

Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000

Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

DENİZ TANSEL ÖNGEL DİZİLERİ

Masumlar Apartmanı (2020) : Naci

Kırmızı Oda (2020) - Tarık

Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) : Cihangir (Konuk oyuncu)

Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

Elveda Derken (2007) : Kerim

Adak (2006) : Zeynel

Güz Yangını (2005) : Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) : Konuk oyuncu

Avrupa Yakası (2005) : Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) : Volkan

DENİZ TANSEL ÖNGEL FİLMLERİ

Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir