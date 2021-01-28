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Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel kimdir? Deniz Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Başarılı oyunculuklarıyla adından söz ettiren Masumlar Apartmanı oyuncuları, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandıran Deniz Tansel Öngel dizinin en çok merak edilen isimlerinden biri. Peki, Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel kimdir? Deniz Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel kimdir? Deniz Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, eşi kim?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi her hafta sosyal medya gündeminde kendine yer buluyor. Masumlar Apartmanı dizisinin Naci'si Deniz Tansel Öngel, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Deniz Tansel Öngel kimdir? Deniz Tansel Öngel kaç yaşında, nereli, eşi kim?

DENİZ TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. Türk tiyatro ve dizi oyuncusu olan Deniz Tansel Öngel bugün 44 yaşında.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürüyor.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandıran Tansl Öngel, şimdilerde Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırıyor.

DENİZ TANSEL ÖNGEL EŞİ KİM?

Bir dönem kendisi gibi oyuncu Özge Özder'le evli olan Tansel Öngel şimdilerde Neşe Çakır ile birlikte.

DENİZ TANSEL ÖNGEL ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017
Coroilanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016
Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015
Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009
Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007
Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004
Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002
Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001
Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000
Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

DENİZ TANSEL ÖNGEL DİZİLERİ

Masumlar Apartmanı (2020) : Naci
Kırmızı Oda (2020) - Tarık
Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan
Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert
Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi
Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) : Cihangir (Konuk oyuncu)
Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın
Elveda Derken (2007) : Kerim
Adak (2006) : Zeynel
Güz Yangını (2005) : Kerem
Kaybolan Yıllar (2006) : Konuk oyuncu
Avrupa Yakası (2005) : Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) : Volkan

DENİZ TANSEL ÖNGEL FİLMLERİ

Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet
Babamın Kanatları (2016) - Resul
Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
Mucize (2014) - Cemilo
Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan
Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir

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