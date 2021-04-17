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Matteo Salvini, 2019 yılında göçmen kurtarma gemisini engelleme girişimi nedeniyle yargılanacak

Sicilya'daki yargıç, eski İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin 2019 yılında İspanyol göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşmasına engellediği ve göçmenleri üç hafta boyunca denizde tuttuğu gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmasını kararlaştırdı.

Matteo Salvini, 2019 yılında göçmen kurtarma gemisini engelleme girişimi nedeniyle yargılanacak
Reuters

2019 yılında, göçmenleri kurtarma gemisin engelleme girişimiyle 147 kişinin bulunduğu geminin İtalya’ya bağlı Lampedusa adasına yanaşmasına izin vermeyen popülist lider Salvini yargılanacak.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İtalyan anayasasına referans göstererek, işini yaptığını vurguladı. Ülkeyi savunmanın her İtalyan’ın ‘‘kutsal görevi’’ olduğunu ekledi. Açıklamasında, ‘‘Ülkemi savunduğum için mahkemeye mi çıkıyorum? Başım dik olarak gideceğim’’ ifadelerine yer verdi.

15 YIL HAPİS CEZASI

Salvini, Giuseppe Conte hükümeti sırasında görev yapan ve göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağcı Kuzey Ligi (Lega Nord)Partisi’nin lideri. Salvini’ni uzayan yargı süreci sonucunda suçlu bulunursa 15 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

GÖÇMENLER ÜÇ HAFTA DENİZDE KALDI

İspanyol kurturma gemisi olayın ardından insanların günlerce denizde kaldıktan sonra 147 kişinin Akdeniz’de kurtarıldığını söylemişti. Olay sırasında teknedeki göçmenlerin kendini denize attığı da bildirildi. Sonrasında 89 göçmenin adaya giriş yapmasına izin verildi.

OPEN ARMS

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms’ın kurucusu Oscar Arm, ‘‘İnsanların yaşam hakkının korunması gibi temel bir hakkın siyasi propaganda uğruna ihlal edilmesi utanç verici’’ ifadelerini kullandı.

Salvini’ni 2019 yılında benzer bir engelleme girişimi daha gerçekleştirmişti. Gregoretti’deki İtalyan sahil güvenlik gemisinde 116 göçmenin karaya çıkmasını engellemiş göçmenlerin hayatını riske atmıştı.

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