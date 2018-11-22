Meksika sınırına yapılan askeri sevkiyatın, sınır görevlilerinin olası tehditlerden korumaya yardımcı olma amaçlı gönderildiğini belirten Mattis, askeri polislerin ellerinde silah taşımadıklarına, silah taşımayı içeren herhangi bir unsur olmadığına işaret etti.



Haberde, Tijuana şehrindeki Meksika sınırına dayanan ve yaklaşık üç bin kişiden oluşan sığınmacı konvoyundaki Orta Amerikalılar, kendi ülkeleri El Salvador, Guatemala ve Honduras'taki zulüm, yoksulluk ve şiddetten kaçtıklarını ileri sürmelerine rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınırı geçip ABD'ye girmeye çalışan sığınmacı konvoyunun hareketlerini "istila" olarak tanımladığı ve bu "istilayı" zorlaştırmak için ülkenin güney sınırına 5 bin 800 yüz asker gönderdiği bilgisi yer aldı.

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