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        Haberler Spor Futbol Mauricio Pochettino'nun yeni adresi ABD oldu - Futbol Haberleri

        Mauricio Pochettino'nun yeni adresi ABD oldu

        Dünyaca ünlü teknik direktörlerden Mauricio Pochettino, ABD Milli Takımı'nın yolunu tuttu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:54
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        Pochettino'nun yeni adresi ABD!
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        ABD Milli Takımı'nda Gregg Berhalter'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino oldu.

        ABD FUTBOL FEDERASYONU POCHETTİNO'YU AÇIKLADI

        Dünyaca ünlü teknik direktör Mauricio Pochettino, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

        Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu, erkek milli takımının teknik direktörlük görevine 52 yaşındaki Mauricio Pochettino’nun getirildiğini resmen açıkladı.

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