Mauricio Pochettino'nun yeni adresi ABD oldu
Dünyaca ünlü teknik direktörlerden Mauricio Pochettino, ABD Milli Takımı'nın yolunu tuttu.
Giriş: 11.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:54
ABD Milli Takımı'nda Gregg Berhalter'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino oldu.
ABD FUTBOL FEDERASYONU POCHETTİNO'YU AÇIKLADI
Dünyaca ünlü teknik direktör Mauricio Pochettino, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu, erkek milli takımının teknik direktörlük görevine 52 yaşındaki Mauricio Pochettino’nun getirildiğini resmen açıkladı.
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