Mauro Icardi: Ben saha içerisinde konuşuyorum!

"SON YILLARDA İYİ BİR KULÜP OLUŞTURDUK"

Galatasaray’a transfer olduğu ilk günden bugüne çok şeyin değiştiğini söyleyen Mauro Icardi, "Galatasaray’a geleli 4 sene olacak. Geldiğimde kolay olmayan bir dönemdi. Bugün şanslıyız ve fırsatımız var. Son yıllarda iyi bir kulüp oluşturduk. Galatasaray tarihinde her zaman çok büyük bir kulüp oldu. Son yıllarda geliştirmek için herkes çok çalıştı ve şu anda olduğumuz noktaya geldik. Avrupa’daki en iyi takımlardan biriyiz. Avrupa’da bunu gösteriyoruz. Önceden çok pahalı olduğu düşünülen Osimhen gibi, Sane gibi oyuncuları getirdik. Artık Türkiye’ye gelmek isteyen oyuncular var. İnsanların sevgisini kazanmaktaki payım benim için gurur. Geldiğim günden bugüne farklılık olması benim için gurur" şeklinde konuştu.