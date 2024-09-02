Mauro Icardi derbiye zor!

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor. Müsabakanın 25. dakikasında pas verirken arka adalesinden sakatlanan Arjantinli yıldız oyuna devam edemedi ve stattan da sekerek ayrıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda ikinci derecede strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği belirtildi.

Normal iyileşme süresi 3-6 hafta olarak öngörülen Icardi'nin sahalardan bir ay uzak kalması bekleniyor. Tedavisinin bir bölümü için Arjantin'de bulunacak olan golcü oyuncunun ligin altıncı haftasındaki Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor görünüyor.