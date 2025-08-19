Mauro Icardi, ev işlerine yardım etti

Wanda Nara ile olaylı evliliğin ardından adeta huzuru China Suárez’de bulan Mauro Icardi, sevgilisiyle oldukça mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

Zaman zaman romantik anlarını ve tatillerini sosyal medyada paylaşan çiftin gündeme gelmesine bu kez Suárez’in dikkat çekici paylaşımı neden oldu. Öyle ki Mauro Icardi, sahadaki başarısının yanı sıra ev işlerindeki maharetleriyle de öne çıkıyor.

China Suárez, yıldız golcünün evinde perde takarken, tamirat yaparken, taş motoruyla onarım işleriyle uğraşırken ve bahçede dinlenirken çekilen karelerine yer verdi. Ayrıca çiftin Boğaz’da tekne turu yaptığı ve scooter ile gezintiye çıktığı anlar da paylaşımda dikkat çekti.

REKLAM

Bu anlardan bir hayli etkilenen China Suárez, paylaşımına; "Sorun çözen adamın değeri bin kat fazladır" notunu düşerek takipçilerine gösterdi.

Fotoğaflar: Instagram