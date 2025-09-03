Mauro Icardi, evini paylaştı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, nişanlısı China Suarez ile birlikte İstanbul'da yaşadığı evden fotoğraflar paylaştı
Giriş: 03.09.2025 - 19:49 Güncelleme: 03.09.2025 - 19:49
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, nişanlısı China Suarez ile İstanbul’daki evinden fotoğraflar paylaştı.
Mauro Icardi, evinin dışından ve içinden paylaştığı fotoğraflarla; "Bu evde mutluyum" mesajı verdi.
Boğaziçi manzaralı balkonunda gün batımını gösteren bir fotoğraf paylaşan Mauro Icardi, altına; "Türkiye’deki günbatımları" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
