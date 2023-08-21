Mauro Icardi iğne deliğinden gol çıkarıyor! Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'a bonservisiyle gelen Mauro Icardi bıraktığı yerden devam ediyor. Sarı-kırmızılıları, Trabzonspor karşısında da galibiyete taşıyan Arjantinli futbolcu iğne deliğinden goller çıkarıyor. Kariyeri boyunca gol beklentisinden daha yüksek skor üreten Icardi, topla her 26 buluşmasından birini gole çeviriyor!

Son şampiyon Galatasaray ligdeki ilk galibiyetini Trabzonspor karşısında alırken 3 puanı getiren isim de Mauro Icardi oldu. Geçen sezon kiralık oynadığı sarı-kırmızılılara bu sezon bonservisiyle gelen Arjantinli golcü gollerine de kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Geçen sezon forma giydiği 24 maçta 22 gol kaydeden Icardi erken form tutmaya başlarken attığı gollerin şıklığı da dikkat çekti. Geçen sezon beş kafa golüyle lige damga vuran Arjantinli, Trabzonspor karşısında da mesafe tanımadan attığı kafa gollerine yenisini ekledi.

YOKTAN VAR EDİYOR! Geçen sezon ortaların nereden açıldığına bakmaksızın attığı kafa golleriyle dikkat çeken Icardi, bu sezon perdeyi de erken açtı. Geçen sezon 3-2 kazanılan Ümraniyespor maçında 3 puanı getiren isim olan tecrübeli futbolcunun attığı bu golün xG (gol beklentisi) değeri 0.10 olarak kaydedilmişti. Icardi'nin Trabzonspor'a attığı ikinci golün xG değerinin 0.05 olduğu da belirtildi. REKLAM

Oyuna sonradan girdiği Kayserispor maçını boş geçen Arjantinli, Trabzonspor mücadelesinde attığı iki golü ise toplamda 1.08 gol beklentisinden çıkardı. Zor pozisyonları kolaylıkla gole çevirebilen ve bu özelliğiyle fark yaratan Icardi, yoktan var etmeye de devam etti. GOL BEKLENTİSİNDEN DAHA FAZLA GOL ATIYOR! Sampdoria'da çıktığı 31 maçta 10 gol kaydeden Icardi'nin gole çevirme yüzdesi yüzde 20 olurken girdiği pozisyonlardaki gol beklentisi ise 9.75 olmuştu.

Kaptanlık da yaptığı Inter'deki 188 maça 111 gol sığdıran Icardi'nin attığı gollerdeki xG değeri 95 olurken PSG formasıyla rakip filelerle buluşturduğu 23 pozisyondaki gol beklentisi ise 26 olmuştu. Galatasaray'daki 26 lig maçında rakip fileleri 24 havalandıran Arjantinli golcü bu golleri, 19.82 gol beklentili pozisyonlardan çıkardı. AZ DOKUNUŞ ÇOK İŞ! Maç içinde topla az buluşan, yeterince beslenmediği konusunda eleştirileri de beraberinde getiren Icardi, az dokunuş ile çok iş yapıyor! Kayserispor mücadelesinde topla dört kez buluşup bir şut çeken tecrübeli golcü, Trabzonspor mücadelesinde aldığı sürede 23 kez topla buluştu, dört şut kaydetti.

Çektiği dört şutun ikisinde topu ağlarla buluşturan yıldız futbolcu, geçen sezonki bu performansını bu sezona taşımış oldu. Geçen sezon 81 şutta 22 gol kaydeden Icardi, maç başına 3.4 şutta 1 gol kaydetmeyi başarmıştı. SADECE HAALAND'A GEÇİLDİ Galatasaray'da geçirdiği sürede lig maçlarında rakip filelere toplamda 24 gol gönderen Icardi, beş büyük ligde sadece Erling Haaland'a geçildi! Topla her 26 buluşmasının birini gole çeviren Arjantinli futbolcuyu bu alanda geçen tek futbolcu, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland oldu. Norveçli golcü, topla her 23 buluşmasından birini gole çevirirken bu alanda zirveye oturdu.

26 GOLÜN 6'SI KAFAYLA Galatasaray formasıyla ligde 26 gol kaydeden Icardi, bunların altısını kafayla kaydetti. Hem sağdan hem soldan açılan ortalarda aynı isabet yüzdesiyle vuruş yapabilen Arjantinli golcü, rakip savunmaların arasından rahat vuruş yapabilmesiyle de takdir topladı. Rakip futbolcuların yakından takibine rağmen onları atlatmada usta olan golcü oyuncu geçen sezon Beşiktaş, Ümraniyespor, Antalyaspor, Sivasspor, Ankaragücü, mücadelelerinde gol repertuarından örnekler vermişti.

GOL BEKLENTİSİ (xG) NEDİR? Gol Beklentisi (xG) istatistiği, geçmiş yıllarda atılmış 300 bin şutu analiz edip, herhangi bir maçta çekilen şutların gol olma ihtimalini hesaplıyor. Bir diğer bakış açısıyla bu veri, bir futbolcunun veya takımın girdiği pozisyonların zorluk derecesini ortaya koyuyor. xG ile bir futbolcunun veya takımın, bir maçta veya sezonda kaç gol atmasının beklendiği verisi çıkarılıyor.