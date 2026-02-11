Mauro Icardi, ihanet iddialarıyla gündeme geldi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, takım arkadaşı Lucas Torreira'nın doğum günü partisine katılması Arjantin magazininde bir hayli dikkat çekti. China Suárez, Arjantin'de bulunduğu sırada gerçekleşen parti için Arjantin basınında 'İhanet yaşandı' iddiası ortaya atıldı.

Arjantin basınından Paparazzi'nin adlı yayın organına göre, partideki sarışın, siyah ceketli bir erkek genç bir kadınla öpüşürken görüntülendi. O erkeğin de Mauro Icardi olduğu iddia edildi.

Paparazzi'ye göre; Mauro Icardi, partide bazı kadınlarla samimi şekilde eğlendi.

Görüntüler sonrası sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, videodaki erkeğin boynunda dövme olmadığını, oysa Mauro Icardi'nin vücudunun büyük bölümünün dövmelerle kaplı olduğunu hatırlatarak iddialara karşı çıktı. Bu detay, görüntüdeki kişinin Icardi olmadığı yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Tüm bu iddiaların ardından China Suárez, sessizliğini bozdu. Suárez, görüntüdeki kişinin Mauro Icardi olmadığına dair bir takipçisinin paylaşımını kendi hesabında yayımlayarak tartışmalara dolaylı şekilde yanıt verdi. Söz konusu paylaşımda, Arjantin basınına tepki gösterilerek; "Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu / bilgelik versin" ifadeleri kullanıldı.