        Mauro Icardi, ihanet iddialarıyla gündeme geldi

        Arjantin basını; Lucas Torreira'nın doğum günü partisinde Mauro Icardi,'nin başka bir kadınla yakınlaştığının iddia etti. Sevgilisi China Suárez'in iddianın doğru olmadığını dile getirdiği paylaşımı kısa süre sonra silmesi zihinlerde soru işareti oluşturdu

        Giriş: 11.02.2026 - 22:56 Güncelleme: 11.02.2026 - 22:56
        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, takım arkadaşı Lucas Torreira'nın doğum günü partisine katılması Arjantin magazininde bir hayli dikkat çekti. China Suárez, Arjantin'de bulunduğu sırada gerçekleşen parti için Arjantin basınında 'İhanet yaşandı' iddiası ortaya atıldı.

        Arjantin basınından Paparazzi'nin adlı yayın organına göre, partideki sarışın, siyah ceketli bir erkek genç bir kadınla öpüşürken görüntülendi. O erkeğin de Mauro Icardi olduğu iddia edildi.

        Paparazzi'ye göre; Mauro Icardi, partide bazı kadınlarla samimi şekilde eğlendi.

        Görüntüler sonrası sosyal medyada farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, videodaki erkeğin boynunda dövme olmadığını, oysa Mauro Icardi'nin vücudunun büyük bölümünün dövmelerle kaplı olduğunu hatırlatarak iddialara karşı çıktı. Bu detay, görüntüdeki kişinin Icardi olmadığı yönünde değerlendirmelere neden oldu.

        Tüm bu iddiaların ardından China Suárez, sessizliğini bozdu. Suárez, görüntüdeki kişinin Mauro Icardi olmadığına dair bir takipçisinin paylaşımını kendi hesabında yayımlayarak tartışmalara dolaylı şekilde yanıt verdi. Söz konusu paylaşımda, Arjantin basınına tepki gösterilerek; "Arjantin medyasının sürekli yalan söylemesini ve buna inanan insanların olmasını görmek korkunç. Tanrı sana sağduyu / bilgelik versin" ifadeleri kullanıldı.

        China Suárez, söz konusu paylaşımın altına ayrıca; "Burada durum böyle. Kontrol etmeye gerek yok, her halükarda birbirlerine benziyorlar" notunu düştü. Ancak bu yorumu kısa süre sonra silmesi zihinlerde soru işareti oluşturdu.

        Evlerinde öldürülmüş halde bulunan çift, toprağa verildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79)-Nuran Çakaloğlu (79) çifti, toprağa verildi. Cenazeye katılan çiftin oğullarından Ahmet Çakaloğlu olayın cinayet olduğunu söylerken; Serhat Çakaloğlu, cinayetin hunharca işlendiğini dile getirdi. (DHA)

