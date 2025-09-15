Mauro Icardi kontrol altında
Eyüpspor maçıyla 11'e kavuşan Mauro Icardi'nin görüntüsü eleştiri konusu oldu. Arjantinli futbolcunun fiziksel durumu profesyonellerin kontrolü altında
311 gün sonra ilk 11’e dönen Mauro Icardi Eyüpspor ağlarını boş geçmedi.
Şimdiye kadar oynadığı kısıtlı süreye 3 gol sığdıran Arjantinli’nin performansı ise beğenilmedi.
Tottenham müsabakasında dizinden iki farklı sakatlık yaşayan Icardi sahalara erken döndü.
Bir yılı bulabilecek tedavi sürecinden erken dönen Icardi’nin fazla kiloları da gündem oldu.
Arjantinli yıldızın fiziksel durumu ise Galatasaray profesyonellerinin kontrolü altında.
Sakatlık dönemine bağlı olarak alınan kiloların kısa sürede verilmesi birçok sorunu beraberinde getiriyor.
Profesyonel sporcularının hızlı kilo kaybı kas kütlelerinin yitirilmesine neden oluyor.
Hızlı verilen kilonun akabinde gelişen kas kaybı da sakatlık riskini beraberinde getiriyor.
Galatasaray’da profesyoneller periyodik olarak oyuncuların fiziksel durumunu ölçümlüyor; bu hafta da Icardi’nin değerlerine bakılacak.