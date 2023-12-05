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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'nin ay-yıldız sevgisi! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'nin ay-yıldız sevgisi!

        Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, bir mücevher firmasını marka yüzü oldu. Burada açıklamalar yapan Arjantinli futbolcu "En küçüğünden en büyüğüne kadar Türk halkından aldığım sevgiyi hep içimde taşıyorum ve bunu geri vermek istiyorum. Bunu tüm ailem hissediyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:50
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        Icardi'nin ay-yıldız sevgisi!
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        İşbirliğinin tanıtım toplantısına, Arjantinli futbolcu Icardi, Wanda Nara, mücevher firmasının yönetim kurulu başkanı Emil Güzeliş ile yönetim kurulu üyesi Şükran Güzeliş katıldı.

        Toplantıya ay-yıldızlı bilekliklerle katılan Icardi ve Wanda Nara, işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Türkiye'de çok mutlu olduğunu anlatan Icardi, "En küçüğünden en büyüğüne kadar Türk halkından aldığım sevgiyi hep içimde taşıyorum ve bunu geri vermek istiyorum. Bunu tüm ailem hissediyor. 7 yaşındaki çocuğum bile sokakta sevgi görüyor. Ben de sosyal ortamda, sahada, her yerde sevgi görüyorum. Elimdeki Türk bayrağıyla, ay-yıldızı her yerde taşıyarak, bize gösterilen sevginin karşılığını ödemeye çalışıyoruz. Bu reklamı yaparak, imajımızı kullanarak, kalıcı olacak bir şekilde bu ülkeye olan sevgimizi göstermek istiyoruz. Aldığımız, kalbimizde taşıdığımız tüm bu sevgiyi bir şekilde futbolun dışında da göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Emil Güzeliş de sektörlerinde önde gelen bir marka olduklarını anlatarak, "Markamızı ve mücevherlerimizi en güzel şekilde anlatmak için sürekli çalışıyoruz, yeni projeler hazırlıyoruz. Bu nedenle, yeni marka yüzlerimiz olarak Mauro Icardi ve Wanda Nara ile el sıkışmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu değerli çiftin ülkemizde ve tüm dünyada milyonlarca seveni var. Mesleklerindeki başarılarının yanı sıra birbirlerine aşkla bağlılar. Bu nedenle markamıza çok yakıştıklarını düşünüyorum. Reklam filmleri çekimlerimiz başladı. İlk filmimiz bugün yayına giriyor. İşbirliğimizin nice başarılara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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