Mauro Icardi'nin gözünden China Suárez
Mauro Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan hemen sonra nişanlandığı China Suárez'i her fırsatta fotoğraflıyor
Giriş: 04.09.2025 - 12:27 Güncelleme: 04.09.2025 - 12:29
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez ile İstanbul'un keyfini çıkarıyor. Icardi, her fırsatta Suárez'i fotoğraflamaktan büyük bir keyif alıyor.
Arjantinli oyuncu - şarkıcı China Suárez de Mauro Icardi'ye poz vermekten dolayı bir hayli mutlu.
