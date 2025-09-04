Habertürk
        Mauro Icardi'nin gözünden China Suárez - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'nin gözünden China Suárez

        Mauro Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan hemen sonra nişanlandığı China Suárez'i her fırsatta fotoğraflıyor

        Giriş: 04.09.2025 - 12:27 Güncelleme: 04.09.2025 - 12:29
        Icardi'nin gözünden China
        Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez ile İstanbul'un keyfini çıkarıyor. Icardi, her fırsatta Suárez'i fotoğraflamaktan büyük bir keyif alıyor.

        Arjantinli oyuncu - şarkıcı China Suárez de Mauro Icardi'ye poz vermekten dolayı bir hayli mutlu.

        #Mauro Icardi
        #China Suarez
