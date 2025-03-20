Mauro Icardi, sessizliğini bozdu: "Elimde karar var, adalet sağlansın"

Olaylı boşanmalarıyla sık sık gündeme gelen Wanda Nara ile Mauro Icardi, bir süredir kızlarının velayeti için hukuki mücadele veriyor.

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki velayet savaşı, geçtiğimiz hafta yaşanan bir olayla daha da alevlendi. İddialara göre; Icardi kızlarını almak istediği sırada Wanda Nara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, küçük kızının ağlamasına dayanamayan Icardi, çocuğunu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada, Wanda Nara'nın asistanı ve olay yerine gelen polislere fiziksel müdahalede bulundu.

Olayın ardından Wanda Nara'nın avukatı, Mauro Icardi'nin agresif tavırlarını kayıt altına aldıklarını ve mahkemeye başvurduklarını açıkladı. Savcılık, yıldız futbolcu hakkında taciz ve şiddet suçlamalarıyla işlem başlatırken, mahkeme kızların anneleriyle kalmasına ve Icardi'nin eve girmemesine karar verdi. REKLAM

"BOŞANMAK İSTEMEDİĞİM İÇİN İTALYA'DA OLDUĞUMU SÖYLEYENLERİN ARGÜMANLARI KALMADI MI?" Mauro Icardi, sessizliğini bozup sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı. Icardi, bir kez daha Depp’in fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "Bana mı öyle geliyor, yoksa boşanma sırasında beni yalancı olarak nitelendirenler kayboldu mu? Ya da bir hafta önce söylenen yalanları nasıl çevireceklerini bilmiyorlar mı? Bana mı öyle geliyor, yoksa boşanmak istemediğim için bunu İtalya'da olduğumu söyleyenlerin argümanları kalmadı mı? Bana mı öyle geliyor, yoksa her zamanki gibi yalan bilgi alanlar, bu kadar çok uydurduktan sonra nereye gideceklerini bilmiyorlar mı?"

"ELİMDE KARAR VAR" Wanda Nara’yı mitomani (patolojik yalan söyleme) hastası olmakla suçlayan Mauro Icardi, paylaşımına şu sözlerle devam etti; "Artık her şey resmi ve elimde karar var! Her zamanki gibi mitomani hastalarını ifşa etmek için birkaç gün sessiz kalmayı beklemek istedim. Birkaç hafta önce söylediğim gibi, 'alkışlayanlar olduğu sürece sirk devam eder.' Birçok palyaço yolda düştü ve gerçekler ortaya çıkıyor. Kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini düşürmek için son ana kadar savaşacağım. İlk gün söylediğim gibi... Her şey için ve herkese karşı, doğru şeyleri yapmak için başım dik. Adalet sağlansın."

"KIZLARIMLA BİRLİKTE GEÇİRMEMİZ GEREKEN ANLARIN TADINI ÇIKARAMIYORUZ" Mauro Icardi, kızlarına duyduğu özlemi ve velayet için verdiği mücadeleyi şu sözlerle ifade etti; "Onlar yalanlarla ve manipülasyonlarla uğraşırken, biz kızlarımla birlikte geçirmemiz gereken değerli anların tadını çıkaramıyoruz. Onlara sarılamıyor, öpemiyor, 'Papuchi'leriyle birlikte olamıyoruz. Ama sabredin prenseslerim, az kaldı, her şey düzelecek. Sizi çok seviyorum ve çok özlüyorum."