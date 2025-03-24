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        Haberler Magazin Mauro Icardi ve China Suarez çiftinin, 80'ler tarzı - Magazin haberleri

        Mauro Icardi ve China Suarez çiftinin, 80'ler tarzı

        Mauro Icardi, Wanda Nara ile Milano'da boşandıktan sonra sevgilisi China Suarez ile birlikte 80'ler temalı bir doğum günü partisine katıldı. Icardi, yeni imajıyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 21:10 Güncelleme: 24.03.2025 - 21:21
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        Icardi değişti
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        Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Wanda Nara ile resmi olarak boşanmasının ardından bir süredir birlikte olduğu sevgilisi China Suarez ile birlikte katıldığı bir etkinlikten fotoğraflar paylaştı.

        Son olarak sevgilisiyle birlikte 80'ler temalı bir doğum günü partisine katılan Icardi, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Çiftin paylaştığı karelerde, Icardi'nin imajındaki değişiklikler dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir sarı saçlarıyla gördüğümüz Icardi, saçlarını yeniden siyaha boyattı ve sakalını kesti.

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        "80'ler doğum günü partisi" notuyla paylaşımlar yapan ikili, tarzlarıyla da dikkat çekti.

        Öte yandan, İtalyan Adnkronos Gazetesi'nin haberine göre, Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma süreci Milano'da açılan dava sonucunda resmen tamamlandı. Ancak çiftin ekonomik ve mal varlığı paylaşımıyla ilgili hukuki süreci devam ediyor. İkili, evliliklerini resmen sonlandırmış olsa da kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        #Wanda Nara
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