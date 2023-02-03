GOL BEKLENTİSİ NEDİR?

Gol Beklentisi (xG) istatistiği, geçmiş yıllarda atılmış 300 bin şutu analiz edip, herhangi bir maçta çekilen şutların gol olma ihtimalini hesaplıyor. Bir diğer bakış açısıyla bu veri, bir futbolcunun veya takımın girdiği pozisyonların zorluk derecesini ortaya koyuyor. xG ile bir futbolcunun veya takımın, bir maçta veya sezonda kaç gol atmasının beklendiği verisi çıkarılıyor.