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Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

Lider Galatasaray, iki kez geriye düştüğü Ümraniyespor mücadelesini Icardi'nin son dakikalarda attığı şık golle kazanırken Arjantinli yıldızın performansı alkış topladı. Icardi'nin gol attığı pozisyonun gol beklentisi ve Arjantinli yıldızın önceki golleri gündeme oturdu

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  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    Lider Galatasaray tarihi serisini Ümraniyespor karşısında da sürdürürken Mauro Icardi de maçın kahramanı oldu. Sarı-kırmızılılar iki kez geriye düştüğü mücadelede Arjantinli golcüsünün panenka penaltısıyla önce skoru eşitledi ardından nefis bir kafa golüyle 3 puanı kopardı. Icardi'nin kafa golü ise gündeme oturdu. 
  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    GOL BEKLENTİSİ 0.10!

    Dakikalar 83'ü gösterirken Abdülkerim Bardakcı'nın ortasına hareketlenen Icardi, kafasıyla topu kalenin uzak direğine gönderdi. Kaleye arkası dönük olan ve kör noktaya vuruş yağan Icardi'nin bu golünün, gol beklentisi ise 0.10 olarak hesaplandı.
  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    GOL BEKLENTİSİ NEDİR?

    Gol Beklentisi (xG) istatistiği, geçmiş yıllarda atılmış 300 bin şutu analiz edip, herhangi bir maçta çekilen şutların gol olma ihtimalini hesaplıyor. Bir diğer bakış açısıyla bu veri, bir futbolcunun veya takımın girdiği pozisyonların zorluk derecesini ortaya koyuyor. xG ile bir futbolcunun veya takımın, bir maçta veya sezonda kaç gol atmasının beklendiği verisi çıkarılıyor.
  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    DAHA ÖNCE DE ATMIŞ

    Arjantinli yıldız neredeyse 'imkansız'ı başarırken Icardi'nin bu golün benzerlerini daha önceden de attığı ortaya çıktı. 2015-16 sezonunda Inter'in deplasmanda Frosinone ile karşılaştığı mücadelede 3 puanı benzer bir gol ile getirmişti.

     
  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    Mücadele 0-0 devam ederken Perisic'in soldan yaptığı ortaya hareketlenen Arjantinli golcü topu yine kör noktadaki uzak köşeye göndermiş ve kaleciyi hareketsiz bırakarak takımını galibiyete taşımıştı. 
  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    BEŞİKTAŞ'A ATTIĞI GOL DE BENZETİLDİ

    Icardi, ligin 13. haftasındaki Beşiktaş mücadelesinde de benzer bir gole imza atmıştı. Dakikalar 59'u gösterirken Sergio Oliveira'nın ortasına hareketlenen Arjantinli yıldız kafa vuruşuyla Mert Günok'u hareketsiz bırakmış ve topu yine aynı direğin dibinden ağlarla buluşturmuştu. 

     
  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    22 ŞUTTA 8 GOL ATTI!

    Sarı-kırmızılılarda servisleriyle de ön plana çıkan Icardi, Galatasaray'ı sırtlamaya başladı. Ligde forma giydiği son 11 lig maçında rakip kaleye 22 isabetli şut gönderen Arjantinli oyuncu 8 gol kaydetti. Ceza sahasında 57 kez topla buluşan yıldız futbolcu beş golün de hazırlayıcısı oldu.
  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    BİR SAAT YETİYOR!

    11 maçta 832 dakika sahada kalan Icardi'ye bir saat yetiyor! Sahada kaldığı her 104 dakikada bir gol kaydetmiş olan tecrübeli oyuncunun skora katkı süresi ise 64 dakika! 
  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    DAHA SAĞ AYAĞIYLA ATMADI

    İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen Icardi her geçen hafta gol repertuarının ne kadar geniş olduğunu futbolseverlere kanıtlıyor. Galatasaray'da sekiz gol kaydeden Arjantinli yıldız, akan oyunda esas ayağı olan sağ ayağıyla henüz gol kaydetmedi. 

     
  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    Başakşehir ve Ümraniyespor mücadelelerinde penaltı vuruşlarıyla rakip fileleri havalandıran Icardi, Ümraniyespor, Antalyaspor mücadelelerinde kafayla, Beşiktaş maçında hem kafa hem sol ayakla rakip fileleri havalandırdı. Alanyaspor karşılaşmasında da sol ayağıyla gol atmıştı.
  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    İspanyol AS gazetesi Galatasaray - Ümraniyespor maçına yer ayırırken Mauro Icardi'nin performansına övgüler yağdırdı. 'Icardi Türkiye'yi fethediyor' başlıklı haberde, "Hiç kimse Arjantinli golcüden bu kadar yüksek bir performans beklemiyordu. Rosariolu oyuncu performansıyla herkesi şaşırttı.
  • Mauro Icardi zoru kolaya çeviriyor!

    beIN SPORTS FRANSA: GALATASARAY'I KURTARDI

    beIN SPORTS Fransa'nın, "Icardi, Galatasaray'ı büyük bir tuzaktan kurtardı' başlığıyla duyurduğu haberde, "Mauro Icardi, Galatasaray'ı, son sıralarda yer alan Ümraniyespor karşısında ipten aldı ve sıralamadaki üstünlüğünü yeniden kazandı' ifadeleri yer aldı.

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