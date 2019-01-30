- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kadıköy’deki Mavi Çarşı’ya 20 yıl önce düzenlenen ve 13 kişinin yaşamını yitirdiği molotoflu saldırıda gözcülük yaptığı iddiasıyla müebbet hapis cezasına hükümlü Azime Işık’ın, cezası onandı.
YENİDEN YARGILAMA TALEBİ
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hükümlü Azime Işık katıldı. Duruşma savcısı, sanık avukatı tarafından yeniden yargılama talebinde bulunulduğu ve mahkemenin de bu talebi kabul ettiğini belirtti. Benzer suç ve benzer durumda Yargıtay tarafından verilen bir kararı örnek gösteren savcı, hükümlünün hazırlık aşamasında beyanlarının avukat bulundurmaksızın alınmasının tek başına kararın muteberliğine halel getirmeyeceği görüşünü tekrar etti.
TAHLİYESİNİ İSTEDİ
Duruşmada son sözü sorulan Azime Işık, ”Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum. Bu olaydan dolayı mağdur oldum. Haksızlık yapılmıştır. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
KARAR ONAYLANDI
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Azime Işık hakkında kapatılan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 7 Mayıs 2007 tarihli kararının Yargıtay tarafından 7 Mayıs 2009’da kesinleştiğini belirterek bu kararın onaylanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Azime Işık’ın infazının aynen devamına da karar verdi.
2009'DA AİHM'YE BAŞVURMUŞTU
Mavi Çarşı saldırısında gözcülük yaptığı iddiasıyla yargılanan Azime Işık, 7 Mayıs 2007’de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Işık’ın cezası 7 Mayıs 2009’da Yargıtay tarafından onandı. Azime Işık, 2009 yılında avukatı aracılığıyla soruşturma aşamasında avukatı olmadan ifadesinin alındığı, adil yargılama hakkı ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM’ye başvurdu. AİHM, 2018 yılında soruşturma aşamasında ifadesinin avukatsız alındığına dikkat çekip Işık’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmederek yeniden yargılama kararı vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.