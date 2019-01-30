Kadıköy’deki Mavi Çarşı’ya 20 yıl önce düzenlenen ve 13 kişinin yaşamını yitirdiği molotoflu saldırıda gözcülük yaptığı iddiasıyla müebbet hapis cezasına hükümlü Azime Işık’ın, cezası onandı.

YENİDEN YARGILAMA TALEBİ

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hükümlü Azime Işık katıldı. Duruşma savcısı, sanık avukatı tarafından yeniden yargılama talebinde bulunulduğu ve mahkemenin de bu talebi kabul ettiğini belirtti. Benzer suç ve benzer durumda Yargıtay tarafından verilen bir kararı örnek gösteren savcı, hükümlünün hazırlık aşamasında beyanlarının avukat bulundurmaksızın alınmasının tek başına kararın muteberliğine halel getirmeyeceği görüşünü tekrar etti.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada son sözü sorulan Azime Işık, ”Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum. Bu olaydan dolayı mağdur oldum. Haksızlık yapılmıştır. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

KARAR ONAYLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Azime Işık hakkında kapatılan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 7 Mayıs 2007 tarihli kararının Yargıtay tarafından 7 Mayıs 2009’da kesinleştiğini belirterek bu kararın onaylanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Azime Işık’ın infazının aynen devamına da karar verdi.

2009'DA AİHM'YE BAŞVURMUŞTU

Mavi Çarşı saldırısında gözcülük yaptığı iddiasıyla yargılanan Azime Işık, 7 Mayıs 2007’de müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Işık’ın cezası 7 Mayıs 2009’da Yargıtay tarafından onandı. Azime Işık, 2009 yılında avukatı aracılığıyla soruşturma aşamasında avukatı olmadan ifadesinin alındığı, adil yargılama hakkı ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM’ye başvurdu. AİHM, 2018 yılında soruşturma aşamasında ifadesinin avukatsız alındığına dikkat çekip Işık’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmederek yeniden yargılama kararı vermişti.