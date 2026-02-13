İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam yapıldı! 2026 Aylık mavi kart abonman fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karar doğrultusunda İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 20 zam yapıldı. Böylece, elektronik tam biletin fiyatı 35 liradan, 42 liraya yükseldi. Bununla beraber, aylık mavi kart abonman fiyatı da arttı. Peki, 2026 aylık mavi kart abonman fiyatı ne kadar oldu?
İBB Meclisinde yapılan toplantı sonrasında İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam geldi. Metrobüste bir durak ücreti 30,07 liraya, taksimetre açılış ücreti 65,40 liraya, elektronik tam bilet ise 42 liraya yükseldi. Peki, yüzde 20'lik zammın ardından aylık mavi kart abonman fiyatı ne kadar oldu?
İBB'DEN TOPLU TAŞIMAYA ZAM YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.
YÜZDE 20'LİK ZAM SONRASI İSTANBUL TOPLU TAŞIMA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 25,06 liradan 30,07 liraya, 34-43 ve üstü duraklık yolculuk ücreti 51,96 liradan 62,35 liraya çıkarılması teklifte yer aldı. Marmaray'da 1-7 istasyon arası 27 liradan 34 liraya, 36-43 istasyon arası ise 59,76 liradan 74,70 liraya yükseltilmesi önerildi.
Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 44,33 liradan 53,20 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 49,40 liradan 59,28 liraya, Bostancı-Adalar seferi ücretinin 130,22 liradan 156,26 liraya çıkarılması teklif edildi.
Taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 453,71 liradan 544,45 liraya, kısa mesafe ücretinin 175 liradan 210 liraya yükseltilmesi talep edildi.
Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücretinin ise 21 liradan 25 liraya yükseltilmesi istendi.
2026 MAVİ KART AYLIK ABONMAN NE KADAR OLDU?
İBB tarafından toplu taşımaya yapılan yüzde 20'lik zammın ardından elektronik tam bilet 35 liradan 42 liraya yükseldi. Mavi Kart aylık abonman ücreti ise 2 bin 748 liradan, 3 bin 298 liraya çıkarıldı.