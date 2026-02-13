2026 MAVİ KART AYLIK ABONMAN NE KADAR OLDU?

İBB tarafından toplu taşımaya yapılan yüzde 20'lik zammın ardından elektronik tam bilet 35 liradan 42 liraya yükseldi. Mavi Kart aylık abonman ücreti ise 2 bin 748 liradan, 3 bin 298 liraya çıkarıldı.