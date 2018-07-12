Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, geçen sezon Ankara Adliyespor'da forma giyen Mehmet Kaan Türkmen'le 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Kaan Türkmen, 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 4 kez forma giymişti.