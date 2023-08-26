Mavigöl'ün ziyaretçi sayısı geçen sezonu aştı

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Engin, memnuniyetini dile getirerek "Yeşil, doğa zaten insanı etkiliyor, Mavigöl'ün de turkuaz rengi çok başka bir şey, başka bir yerde turkuaz akan su görmemiştik" diye konuştu.

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Aynı grupla Mavigöl'ü ziyaret eden Cennet Bağ ise hayatında ilk kez turkuaz renkte akan su gördüğünü, yeşillikler içindeki Mavigöl'ün ayrı bir güzelliği olduğunu, turkuazın kendisini çok etkilediğini anlattı.