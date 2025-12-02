Maviş sahte gelin mi? Mağdurlar artıyor!

Kayıp bir genç kız aranırken olaylar “sahte gelin” çetesi olayına kadar ilerledi. Fatma’yı kaçırdığı ve alıkoyduğu iddia edilen “Maviş” lakaplı ve birçok isimle anılan Sevil isimli kadının bir sahte gelin olduğu iddia edildi

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN MAĞDUR!

Yayına bağlanan Veyis isimli bir kişi, “Maviş” olarak bilinen kişiyle daha önce imam nikahı kıydığını, köyünden bir tanıdığı aracılığıyla tanıştığını söyledi. Sabah tanıştığını, öğlen kendisine altınlar aldığını, akşam da terk edildiğini iddia etti.

“MAVİŞ” CEVAP VERECEK Mİ?

Şimdi tüm gözler Sevilay, Sevil, Fatma, Irmak ya da başka bir isimle anılabilecek “Maviş”in üzerinde.