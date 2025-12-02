Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Maviş sahte gelin mi? Mağdurlar artıyor! | Son dakika haberleri

        Maviş sahte gelin mi? Mağdurlar artıyor!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün kayıp Fatma konusu işlendi. Vazgeçme ekibi, kayıp Fatma'yı sağ salim bir şekilde devletin emin ellerine teslim ederken, konu konuyu doğurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 22:03 Güncelleme: 02.12.2025 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maviş sahte gelin mi? Mağdurlar artıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayıp bir genç kız aranırken olaylar “sahte gelin” çetesi olayına kadar ilerledi. Fatma’yı kaçırdığı ve alıkoyduğu iddia edilen “Maviş” lakaplı ve birçok isimle anılan Sevil isimli kadının bir sahte gelin olduğu iddia edildi

        TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN MAĞDUR!

        Yayına bağlanan Veyis isimli bir kişi, “Maviş” olarak bilinen kişiyle daha önce imam nikahı kıydığını, köyünden bir tanıdığı aracılığıyla tanıştığını söyledi. Sabah tanıştığını, öğlen kendisine altınlar aldığını, akşam da terk edildiğini iddia etti.

        “MAVİŞ” CEVAP VERECEK Mİ?

        Şimdi tüm gözler Sevilay, Sevil, Fatma, Irmak ya da başka bir isimle anılabilecek “Maviş”in üzerinde.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"