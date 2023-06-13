'Maviye Sürgün'ün ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Maviye Sürgün', ilgiyi üzerine çeken heyecanlı bir bölümle yayın hayatına başladı.

İlk bölümün hemen ardından ekrana gelen ikinci bölüm tanıtımında; Ozan’ı görünce panik olan Defne, ona dair hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Defne’nin ortağı Murat’ın Çamlıkıyı’ya gelmesiyle neler yaşanacağı merakla beklenirken, Ali’nin “Bu kadın gitmeliydi” sözleri dikkat çekiyor. Temponun bir an olsun düşmediği tanıtım heyecan dolu bir bölümün sinyallerini veriyor.

MAVİYE SÜRGÜN’ÜN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bir SAT komandosu olan Ali, karısı Ayda’nın vefatından sonra çocukları Azra ve Arda ile Çamlıkıyı kasabasına taşınmıştır. Bir yandan çocuklarıyla iletişim kurmakta zorlanırken, diğer tarafta üzerine atılan bir iftira sonucu en yakın arkadaşı Hasan ile birlikte askerlikten uzaklaştırılmıştır. Zorlu bir süreçten geçen Ali, tekneyle denize açıldığı fırtınalı bir gecede, kendinden geçmiş bir şekilde dalgaların arasından Defne isimli gizemli bir kadının hayatını kurtardı. Hafızasını kaybeden Defne, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Parça parça hafızası yerine gelen Defne aslında bir dolandırıcıydı. Ali, sağlık sorunu olduğunu düşündüğü Defne’yi önce evine getirdi, ardından da doktora götürdü. Defne, ortağı Murat’a ulaşıp, çaldığı çantayı da alarak oradan kaçmayı planlıyordu ancak çantanın sahibi Ozan peşindeydi. Tekinsiz ve tehlikeli bir adam olan Ozan, Defne’nin izini buldu. Defne kendini koruma altına alabilmek için yeniden Ali’ye sığındı ve bir süreliğine Ali’nin kayınpederi Salih’in oteline yerleşti. Ancak adım adım Defne’ye yaklaşan Ozan, burada da onun izine ulaştı. Defne sırlarıyla Ali’nin hayatına girerken Ozan’ı da onlara doğru peşinden sürükledi. Ali, Defne ve Ozan arasında yaşanacak heyecan dolu olaylar daha ilk bölümden büyük merak uyandırdı.

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

Maviye Sürgün yeni bölümüyle 19 Haziran Pazartesi saat 20.00’de SHOW TV’de...

İşte Maviye Sürgün’ün 2. Bölüm Tanıtımı;

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