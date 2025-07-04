Max Richter, Harbiye'de müzikseverlerle buluştu

Besteci ve piyanist Max Richter, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali'nde konser verdi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan Richter, The Blue Notebooks ve In A Landscape adlı albümlerinden besteleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Richter, "Nihayet İstanbul'dayız" diye konserin başında seyircileri selamlayarak, "Burada olmaktan ve bu akşam sizin için çalmaktan gerçekten çok mutluyum" ifadesini kullandı.

In A Landscape albümünün zıtlıkları bir araya getirmekle ilgili olduğunu belirten Richter, "Giderek daha fazla bölünen bir dünyada yaşıyoruz ve çok farklı olan, aynı alanda bir arada var olabilen şeylerle barışmak istedim. Yani müziğimde elektronik müzik ve enstrümantal müzik var" dedi.

Yaklaşık iki buçuk saat süren konserde, klasik müzik geleneğini elektronik altyapıyla birleştiren sanatçıya seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

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FESTİVAL 17 TEMMUZA'A KADAR DEVAM EDECEK

32. İstanbul Caz Festivali'nde Fransız caz piyanisti Gregory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin, bugün Fransız Sarayı'nda konser verecek.

Michelangelo Scandroglio ile Hakan Başar Trio ve Chiara Civello, 5 Temmuz'da İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.