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        Haberler Kültür-Sanat Max Richter, Harbiye'de müzikseverlerle buluştu

        Max Richter, Harbiye'de müzikseverlerle buluştu

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali, besteci ve piyanist Max Richter konseriyle devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:39 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:39
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        Max Richter'den Harbiye'de konser
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        Besteci ve piyanist Max Richter, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali'nde konser verdi.

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan Richter, The Blue Notebooks ve In A Landscape adlı albümlerinden besteleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

        Richter, "Nihayet İstanbul'dayız" diye konserin başında seyircileri selamlayarak, "Burada olmaktan ve bu akşam sizin için çalmaktan gerçekten çok mutluyum" ifadesini kullandı.

        In A Landscape albümünün zıtlıkları bir araya getirmekle ilgili olduğunu belirten Richter, "Giderek daha fazla bölünen bir dünyada yaşıyoruz ve çok farklı olan, aynı alanda bir arada var olabilen şeylerle barışmak istedim. Yani müziğimde elektronik müzik ve enstrümantal müzik var" dedi.

        Yaklaşık iki buçuk saat süren konserde, klasik müzik geleneğini elektronik altyapıyla birleştiren sanatçıya seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

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        FESTİVAL 17 TEMMUZA'A KADAR DEVAM EDECEK

        32. İstanbul Caz Festivali'nde Fransız caz piyanisti Gregory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin, bugün Fransız Sarayı'nda konser verecek.

        Michelangelo Scandroglio ile Hakan Başar Trio ve Chiara Civello, 5 Temmuz'da İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

        Müzisyen Jazzmeia Horn 7 Temmuz'da, Amerikalı sanatçı Meshell Ndegeocello 8 Temmuz'da Swissotel'de sahne alacak. Brezilyalı sanatçı Roge da Esma Sultan Yalısı'nda 9 Temmuz'da festival sahnesine konuk olacak.

        CAZ VAPURU'NDA İSTANBUL BOĞAZI EŞLİĞİNDE KONSER

        Caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta aynı sahneyi paylaşacak.

        Kerem Görsev Quintet, 11 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta performans sergileyecek. Festival kapsamında 13 Temmuz'da Kabataş'tan hareket edecek Caz Vapuru, dinleyicilere İstanbul Boğazı eşliğinde konser keyfi yaşatacak.

        Gece Gezmesi konserlerinde ise 16-17 Temmuz'da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde genç yetenekler ve bağımsız sesler sahne alacak.

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        #İKSV
        #Max Richter
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