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        Haberler Spor Futbol Maximin'in yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Maximin'in yeni adresi belli oldu!

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, Meksika ekibi Club America'nın yolunu tuttu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 18:28 Güncelleme: 02.08.2025 - 18:28
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        Maximin'in yeni adresi belli oldu!
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        Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in yeni adresi Meksika ekibi Club America oldu.

        Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Meksika temsilcisi, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için 12 milyon dolar bonservis bedeli ödedi. Taraflar 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturan Fransız futbolcu, kariyerinde daha önce Nice, Monaco ve Newcastle United gibi kulüplerde forma giymişti. Transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

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