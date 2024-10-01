Maximum Uniq ekim ayında sanatla dolu
İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq, Ekim ayı boyunca, konserlere, tiyatro oyunlarına, stand-up gösterilerine ev sahipliği yapacak.
İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’de eğlence Ekim ayında tüm hızıyla devam edecek. Mekan Ekim ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up gösterileri ve festivallerle hem dünyanın hem de ülkemizin yıldız isimlerini sahnelerinden ağırlayacak.Zengin Mutfağı
7000 kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava, Maximum Uniq Hall ve Maximum Uniq Box’ta etkinlikler, 4 Ekim akşamı Berlin elektronik müzik sahnesinin yükselen ismi Ben Böhmer ile başlayacak. 5 Ekim’de pop müziğin yıldız ismi Hadise, 12 Ekim’de Fransız tekno sahnesinin ikonik yıldızlarından Vitalic ve 13 Ekim’de Türk rapinin efsane ismi Sagopa Kajmer müzikseverlerle buluşacak.
Mekan, 18 Ekim’de Adamlar, Can Ozan, Sufle ve Skapova Maximum Gençlik Festivali’nde sahnede olacak. Grammy Ödüllü müzisyen Black Coffee 19 Ekim, 24 Ekim’de efsane grup MFÖ ve 26 Ekim’de son dönemin yükselen ismi Emre Fel’i ağırlayacak. 27 Ekim’de Türk rock müziğin yıldız grubu Duman ve New Yorklu dünyaca ünlü ikili Darkside Maximum Uniq sahnesinde olacak.Şakşakçılar
TİYATRO VE EĞLENCE!
Maximum Uniq’te tiyatro oyunları ve standart-up gösterileri 6 Ekim’de Hücreler’le başlayacak. 7 ve 21 Ekim’de Yasemin Şefik’le Uyduruk Sonlar ve 15-25 Ekim’de Şener Şen’in kapalı gişe oyunu Zengin Mutfağı sahnede olacak.
17 Ekim’de Nezaket Erden’in tek kişilik oyunu Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, 22-23 Ekim’de İKSV kapsamında Müfettişler, 30 Ekim’de Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünde olduğu ‘Şakşakçılar’ ve 31 Ekim’de de Serkan Keskin’in sahnede devleştiği Saatleri Ayarlama Enstitüsü Maximum Uniq’te tiyatro severlerle buluşacak.
MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVADarkside
4 EKİM CUMA BEN BÖHMER
5 EKİM CUMARTESİ HADİSE
13 EKİM PAZAR SAGOPA KAJMER
18 EKİM CUMA MAXIMUM GENÇLİK FEST
19 EKİM CUMARTESİ BLACK COFFEE
24 EKİM PERŞEMBE MFÖ
26 EKİM CUMARTESİ EMRE FEL
27 EKİM PAZAR DUMAN
28 EKİM PAZARTESİ DARKSIDE
MAXIMUM UNIQ HALLSaatleri Ayarlama Enstitüsü
6 EKİM PAZAR HÜCRELER
15 EKİM SALI ZENGİN MUTFAĞI
17 EKİM PERŞEMBE SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM DİRMİT
22 EKİM SALI MÜFETTİŞLER
23 EKİM ÇARŞAMBA MÜFETTİŞLER
25 EKİM CUMA ZENGİN MUTFAĞI
30 EKİM ÇARŞAMBA ŞAKŞAKÇILAR
31 EKİM PERŞEMBE SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
MAXIMUM UNIQ BOX
7 EKİM YASEMİN ŞEFİK
12 EKİM VİTALİC
21 EKİM YASEMİN ŞEFİK