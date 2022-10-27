Maximum Uniq'te kış sezonu başlıyor 0:00 / 0:00

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Açık havada yaz sezonu boyunca başarılı etkinliklere imza atan Maximum Uniq, eğlenceyi kapalı mekânlarına taşıyor. Birbirinden renkli isimler ve etkinliklerle Maximum Uniq’te kış sezonu başlıyor.

Maximum Uniq’in içinde yer alan 'Lounge', 'Box' ve 'Hall' olarak 3 ayrı mekânda gerçekleşecek etkinliklerle Maximum Uniq, kapılarını 7 Kasım’da 'Aydınlıkevler'le açıyor.

YILDIZ İSİMLER MAXIMUM UNIQ’TE

Demet Akbağ, Salih Bademci, Sinem Ünsal ve Burak Dakak’ın yer aldığı 'Aydınlıkevler'in ardından 9 ve 10 Kasım'da İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ın başrollerinde yer aldığı 'Sırça', tiyatroseverlerle yeniden buluşacak.

12 Kasım'da elektronik, trap ve klasik müzik tarzına farklı bir boyut getiren Apashe, 14 Kasım'da Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla yaptığı başarılı düet, cover ve single çalışmalarla son dönemde adından sıkça söz ettiren Okay Barış ve 23 Kasım'da ModelXL güçlü lirikleri ve çekici beat’leri ile sahnede olacak.

Maximum Uniq Hall Kasım Programı

7 Kasım Pazartesi... Aydınlıkevler

9 Kasım Çarşamba... Sırça

10 Kasım Perşembe... Sırça

25 Kasım Cuma... Aydınlıkevler

Maximum Uniq Box Kasım Programı

12 Kasım Cumartesi... Apashe

14 Kasım Pazartesi... Okay Barış

23 Kasım Çarşamba... ModelXL