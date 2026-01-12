Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Mayalı Kolay Poğaça Tarifi: Mayalı Kolay Poğaça Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Mayalı Kolay Poğaça Tarifi: Mayalı Kolay Poğaça Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Evde hazırlanan poğaça, kahvaltı ve çay saatlerinde sofraya sıcak bir dokunuş katıyor. Özellikle mayalı kolay poğaça tarifi, pratik hazırlanışı ve yumuşak dokusuyla mutfakta en çok tercih edilen tarifler arasında yer alıyor. Fırından çıkan poğaçanın kokusu, ev yapımı hamur işlerinin en keyifli anlarından birini yaşatıyor. Dışı hafif kızaran, içi ise yumuşak kalan poğaçalar günün her saatinde tüketiliyor. Mayalı tarifler çoğu kişi için zahmetli gibi görünse de doğru oranlar kullanıldığında oldukça kolay sonuç veriyor. Evde bulunan temel malzemelerle hazırlanabilmesi, bu tarifi daha da cazip hale getiriyor. Lezzetli ve kıvamında bir poğaça için bazı püf noktalarına dikkat edilmesi yeterli oluyor. İşte, Mayalı kolay poğaça tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mayalı Kolay Poğaça Tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mayalı poğaça yapımında en çok merak edilen konuların başında süre ve hamur kıvamı geliyor. Mayalı kolay poğaça nasıl yapılır sorusu, özellikle ilk kez deneyecek olanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Hamurun yumuşak hazırlanması, poğaçanın piştikten sonra da aynı dokuyu korumasını sağlıyor. Bu tarif, klasik yumuşak poğaça tarifi arayanlar için güvenilir bir seçenek sunuyor. Aynı zamanda malzeme listesinin sade olması sayesinde en kolay poğaça tarifi arayışında olanların da beklentisini karşılıyor. Tarifin devamında hem malzemeler hem de yapım aşamalarına dair detaylar yer alıyor.

        MAYALI KOLAY POĞAÇA MALZEMELERİ

        Mayalı kolay poğaça tarifi için kullanılan malzemeler ölçülü ve dengeli şekilde hazırlandığında sonuç daha başarılı oluyor. Tarif için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanıyor:

        • 1 su bardağı ılık süt,
        • 1 su bardağı ılık su,
        • 1 paket kuru maya,
        • 2 yemek kaşığı toz şeker,
        • 1 su bardağı sıvı yağ,
        • 1 adet yumurta,
        • 1 tatlı kaşığı tuz,
        • Yaklaşık 6 su bardağı un.

        İç harç için isteğe bağlı olarak 150 gram beyaz peynir veya kaşar peyniri kullanılıyor.

        Üzeri için 1 adet yumurta sarısı tercih ediliyor, arzu edenler susam ya da çörek otu ekliyor. Un miktarı, hamurun kıvamına göre kontrollü şekilde ayarlanıyor.

        MAYALI KOLAY POĞAÇA TARİFİ

        Mayalı kolay poğaça tarifi hazırlanırken ilk adımda maya uygun şekilde hazırlanıyor. Ilık süt ve ılık su bir kapta karıştırılıyor. Üzerine kuru maya ve toz şeker ekleniyor. Karışım birkaç dakika bekletiliyor ve yüzeyde kabarcıklar oluşuyor. Bu görüntü, mayanın aktif hale geldiğini gösteriyor. Ardından sıvı yağ ve yumurta ekleniyor, karışım iyice homojen hale getiriliyor. Tuz ilave ediliyor ve un azar azar ekleniyor. Hamur ele hafif yapışan, yumuşak bir kıvam aldığında yoğurma işlemi tamamlanıyor. Hamurun üzeri örtülüyor ve ılık bir ortamda yaklaşık 30-40 dakika dinlenmeye bırakılıyor. Dinlenen hamur hacim olarak belirgin şekilde büyüyor.

        MAYALI KOLAY POĞAÇA NASIL YAPILIR?

        Mayalı kolay poğaça nasıl yapılır sorusunun yanıtı, dinlenen hamurla devam eden pratik adımlarda gizli oluyor. Kabaran hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıyor ve elde yuvarlanıyor. Ortası hafifçe açılıyor, iç harç yerleştiriliyor ve kapatılıyor. Hazırlanan poğaçalar yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı şekilde diziliyor. Tepsiye dizilen hamurlar yaklaşık 15 dakika daha dinlendiriliyor. Bu bekleme süresi, poğaçaların fırında daha iyi kabarmasını sağlıyor. Üzerlerine yumurta sarısı sürülüyor ve susam ya da çörek otu serpiştiriliyor. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü şekilde pişiriliyor. Fırından çıkan poğaçalar dışı hafif kızaran, içi yumuşak kalan yapısıyla dikkat çekiyor.

        YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ

        Yumuşak poğaça tarifi hazırlanırken en önemli noktalardan biri un miktarının doğru ayarlanması olarak öne çıkıyor. Un fazla kullanıldığında hamur sertleşiyor ve poğaçanın dokusu istenen yumuşaklığa ulaşmıyor. Bu nedenle un kontrollü şekilde ekleniyor. Süt ve sıvı yağ kullanımı, poğaçanın iç dokusunun nemli kalmasına katkı sağlıyor. Hamurun dinlendiği ortamın çok soğuk olmaması gerekiyor. Ilık bir ortam, mayanın daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor. Pişirme sonrasında poğaçaların üzeri temiz bir bezle örtülüyor ve yumuşaklık daha uzun süre korunuyor.

        EN KOLAY POĞAÇA TARİFİ

        En kolay poğaça tarifi arayanlar için bu mayalı tarif pratik bir alternatif sunuyor. Malzemelerin kolay bulunur olması, hazırlık sürecini zahmetsiz hale getiriyor. Hamurun rahat şekil alması, mutfakta yeni olanlar için de avantaj sağlıyor. Aynı hamur farklı iç harçlarla çeşitlendiriliyor ve tek tarifle birden fazla lezzet elde ediliyor. Çay saatleri, hafta sonu kahvaltıları ve ani misafirler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de kaybolan 17 yaşındaki Melek, 1 haftadır aranıyor

        Mardin'de 3 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Melek Ayhan'ın (17) hayatından endişe ettiğini söyleyen annesi Nazmiye Ayhan, "Kimse ne içtiğini ne yediğini bilmiyor. Allah rızası için çık gel. El bebek gül bebek büyüttük seni. Bari bir haber gönder, bileyim sağsın, bir şey demem" dedi. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"