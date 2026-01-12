Mayalı poğaça yapımında en çok merak edilen konuların başında süre ve hamur kıvamı geliyor. Mayalı kolay poğaça nasıl yapılır sorusu, özellikle ilk kez deneyecek olanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Hamurun yumuşak hazırlanması, poğaçanın piştikten sonra da aynı dokuyu korumasını sağlıyor. Bu tarif, klasik yumuşak poğaça tarifi arayanlar için güvenilir bir seçenek sunuyor. Aynı zamanda malzeme listesinin sade olması sayesinde en kolay poğaça tarifi arayışında olanların da beklentisini karşılıyor. Tarifin devamında hem malzemeler hem de yapım aşamalarına dair detaylar yer alıyor.

MAYALI KOLAY POĞAÇA MALZEMELERİ

Mayalı kolay poğaça tarifi için kullanılan malzemeler ölçülü ve dengeli şekilde hazırlandığında sonuç daha başarılı oluyor. Tarif için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanıyor:

1 su bardağı ılık süt,

1 su bardağı ılık su,

1 paket kuru maya,

2 yemek kaşığı toz şeker,

1 su bardağı sıvı yağ,

1 adet yumurta,

1 tatlı kaşığı tuz,

Yaklaşık 6 su bardağı un.

İç harç için isteğe bağlı olarak 150 gram beyaz peynir veya kaşar peyniri kullanılıyor.

Üzeri için 1 adet yumurta sarısı tercih ediliyor, arzu edenler susam ya da çörek otu ekliyor. Un miktarı, hamurun kıvamına göre kontrollü şekilde ayarlanıyor.

MAYALI KOLAY POĞAÇA TARİFİ Mayalı kolay poğaça tarifi hazırlanırken ilk adımda maya uygun şekilde hazırlanıyor. Ilık süt ve ılık su bir kapta karıştırılıyor. Üzerine kuru maya ve toz şeker ekleniyor. Karışım birkaç dakika bekletiliyor ve yüzeyde kabarcıklar oluşuyor. Bu görüntü, mayanın aktif hale geldiğini gösteriyor. Ardından sıvı yağ ve yumurta ekleniyor, karışım iyice homojen hale getiriliyor. Tuz ilave ediliyor ve un azar azar ekleniyor. Hamur ele hafif yapışan, yumuşak bir kıvam aldığında yoğurma işlemi tamamlanıyor. Hamurun üzeri örtülüyor ve ılık bir ortamda yaklaşık 30-40 dakika dinlenmeye bırakılıyor. Dinlenen hamur hacim olarak belirgin şekilde büyüyor. MAYALI KOLAY POĞAÇA NASIL YAPILIR? Mayalı kolay poğaça nasıl yapılır sorusunun yanıtı, dinlenen hamurla devam eden pratik adımlarda gizli oluyor. Kabaran hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıyor ve elde yuvarlanıyor. Ortası hafifçe açılıyor, iç harç yerleştiriliyor ve kapatılıyor. Hazırlanan poğaçalar yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı şekilde diziliyor. Tepsiye dizilen hamurlar yaklaşık 15 dakika daha dinlendiriliyor. Bu bekleme süresi, poğaçaların fırında daha iyi kabarmasını sağlıyor. Üzerlerine yumurta sarısı sürülüyor ve susam ya da çörek otu serpiştiriliyor. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü şekilde pişiriliyor. Fırından çıkan poğaçalar dışı hafif kızaran, içi yumuşak kalan yapısıyla dikkat çekiyor.