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        Haberler Bilgi Ekonomi Mayıs 2025 SED ödemeleri yattım mı, ayın kaçında, ne zaman yatar? Aile ve Sosyal Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi?

        Mayıs SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED ödemeleri sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Mayıs ayına girilmesiyle birlikte bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Geçici maddi sıkıntıların hafifletilmesi ve çocukların aile ortamında büyümesinin desteklenmesi amacıyla sağlanan bu yardım kapsamında, hak sahipleri Mayıs ayı ödemelerinin hangi tarihte hesaplara geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, 2025 Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? İşte sürece dair tüm merak edilenler ve güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:07
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        İhtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla her ay düzenli olarak sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleriyle ilgili gözler bir kez daha Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çevrildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayında 1 milyar 231 milyon liralık ödeme yapıldığını açıkladı. Peki, 2025 Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm gelişmeler...

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        2025 MAYIS SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Mayıs SED ödemelerinin ayın 20'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Nisan ayında SED ödemeleri 16 Nisan 2025 tarihinde hesaplara yatırılmıştı.

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        NİSAN AYINDA 1 MİLYAR 231 MİLYON TL HESAPLARA YATIRILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

        Bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

        Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

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        KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?

        Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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