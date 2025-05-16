2025 Mayıs temettü takvimi: Bu ay hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak?
2025 Mayıs ayına girilmesiyle birlikte, temettü dağıtımı yapacak şirketler yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Borsa İstanbul'da işlem gören ve 2024 yılı finansal sonuçlarını kârlı bir şekilde tamamlayan birçok şirket, elde ettikleri net kârı ortaklarıyla temettü olarak paylaşmaya hazırlanıyor. Hisse senedi yatırımcıları, bu süreçte hangi şirketlerin temettü vereceğini yakından takip ediyor. İşte, Mayıs 2025'te temettü ödemesi yapacak firmalara dair güncel liste ve detaylar…
Mayıs ayı, temettü geliri hedefleyen uzun vadeli yatırımcılar için hareketli geçiyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kâr payı dağıtım takvimleri, yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Portföylerine düzenli temettü geliri eklemek isteyenler, bu ay yapılacak ödemeleri yakından takip ediyor. İşte, Mayıs ayında temettü verecek şirketlere ilişkin güncel liste ve ödeme detayları...
Şirket adı: Akiş Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: AKSGY
Temettü tutarı: 0,1242 TL
Tarihi: 05.05.2025
Şirket adı: Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: BOBET
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 05.05.2025
Şirket adı: Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: JANTS
Temettü tutarı: 0,0261 TL
Tarihi: 06.05.2025
Şirket adı: Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: KLKIM
Temettü tutarı: 0,3696 TL
Tarihi:06.05.2025
Şirket adı: Gimat Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: GMTAS
Temettü tutarı: 0,5100 TL
Tarihi: 07.05.2025
Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist kodu: OSMEN
Temettü tutarı: 0,0500 TL
Tarihi: 07.05.2025
Şirket adı: Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: ECILC
Temettü tutarı: 1,4885 TL
Tarihi: 14.05.2025
Şirket adı: Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: ECZYT
Temettü tutarı: 5,6667 TL
Tarihi: 14.05.2025
Şirket adı: Gentaş Dekoratif Yüzeyler San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: GENTS
Temettü tutarı: 0,1275 TL
Tarihi: 14.05.2025
Şirket adı: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
Bist kodu: EGPRO
Temettü tutarı: 0,4250 TL
Tarihi: 20.05.2025
Şirket adı: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Bist kodu: AKSA
Temettü tutarı: 0,4080 TL
Tarihi: 21.05.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
Bist kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.05.2025
Şirket adı: Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: ASUZU
Temettü tutarı: 1,6865 TL
Tarihi: 26.05.2025
Şirket adı: Coca-Cola İçecek A.Ş.
Bist kodu: CCOLA
Temettü tutarı: 0,9114 TL
Tarihi: 26.05.2025
Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
Bist kodu: LKMNH
Temettü tutarı: 0,1771 TL
Tarihi: 26.05.2025
Şirket adı: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Bist kodu: AEFES
Temettü tutarı: 1,0829 TL
Tarihi: 27.05.2025
Şirket adı: AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
Bist kodu: AGHOL
Temettü tutarı: 4,3628 TL
Tarihi: 28.05.2025
Şirket adı: Çemtaş Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş
Bist kodu: CEMTS
Temettü tutarı: 0,1870 TL
Tarihi: 28.05.2025
Şirket adı: Migros T.A.Ş.
Bist kodu: MGROS
Temettü tutarı: 5,8684 TL
Tarihi: 28.05.2025
Şirket adı: Tekfen Holding A.Ş.
Bist kodu: TKFEN
Temettü tutarı: 0,2821 TL
Tarihi: 28.05.2025
Şirket adı: Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: PAGYO
Temettü tutarı: 0,8000 TL
Tarihi: 28.05.2025
Şirket adı: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Bist kodu: SISE
Temettü tutarı: 0,5550 TL
Tarihi: 30.05.2025