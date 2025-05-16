Mayıs ayı, temettü geliri hedefleyen uzun vadeli yatırımcılar için hareketli geçiyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kâr payı dağıtım takvimleri, yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Portföylerine düzenli temettü geliri eklemek isteyenler, bu ay yapılacak ödemeleri yakından takip ediyor. İşte, Mayıs ayında temettü verecek şirketlere ilişkin güncel liste ve ödeme detayları...