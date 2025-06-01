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        Haberler Bilgi Ekonomi Mayıs enflasyon beklenti anketi yayınlandı! 2025 Mayıs TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde?

        Mayıs enflasyon beklenti anketi yayımlandı! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Kira sözleşmelerinden maaş zamlarına, tüketici eğilimlerinden yatırım planlarına kadar birçok alanı doğrudan etkileyen enflasyon verileri, hem ekonomi yönetiminin kararlarını hem de vatandaşların beklentilerini şekillendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun kısa süre içinde açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde, uzman tahminleri ve beklenti anketleri yakından takip ediliyor. Peki, Mayıs ayı enflasyonu nasıl şekillenecek? İşte beklentiler ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 20:20 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:20
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        Milyonlarca kişinin gözü, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak oranlar yalnızca mevcut ekonomik durumu yansıtmakla kalmayacak, aynı zamanda maaş düzenlemelerinden yatırım kararlarına kadar pek çok alanda belirleyici olacak. Ekonomi çevreleri, TÜİK verileri öncesi beklenti anketlerini ve uzman yorumlarını mercek altına aldı. Peki, Mayıs enflasyonu ne zaman açıklanacak, oranlar ne yönde şekillenecek? İşte merak edilen detaylar…

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        2025 MAYIS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

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        TCBM ENFLASYON TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

        Yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunu yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyonun 2025'te yüzde 24'e, 2026'da yüzde 12'ye ve 2027'de yüzde 8'e gerileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Enflasyon tahminleri bir önceki rapor dönemine göre değişmedi. 2025 için yüzde 19-29'luk tahmin aralığı da korunurken Karahan "Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        TCMB ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİNİ YAYINLADI

        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşmiştir.

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        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,58 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,65 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 31,59 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,82 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 32,45 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında,yüzde 28,90 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise,katılımcıların yüzde 14,81‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 29,63‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 37,04‘ünün beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        AA FİNANS ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Salı günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceği öngörülüyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

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        Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 27,58 4,29 5,03
        Şubat 28,67 2,97 2,27
        Mart 30,62 2,87 2,46
        Nisan 31,16 3,24 3
        Mayıs 31,17 2,10 -
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