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        Haberler Bilgi Ekonomi Mayıs Fed faiz kararı ne zaman açıklanır, beklenti ne yönde? İşte 2024 Fed toplantı tarihleri

        Fed faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte güncel Fed toplantı tarihleri!

        ABD Merkez Bankası 2024 mayıs ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı ile ilgili merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 20:06 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:06
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        Mayıs ayı Fed faiz kararı bekleniyor. Gözler Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı gerçekleştirilecek. Mayıs ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların cevabı...

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        FED (MAYIS) FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        FED'in Mayıs faiz kararı 12 Haziran'da açıklanacak. Kararın saat 21:00-22:00 arasında paylaşılması bekleniyor. PPK toplantısı ise 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

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        Diğer toplantı tarihleri:

        30-31 Temmuz 2024

        17-18 Eylül 2024

        6-7 Kasım 2024

        17-18 Aralık 2024

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