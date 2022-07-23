Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nasıl, kaç günde iyileşir?

Maymun çiçeği virüsü günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Gün itibariyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan edilmesinin ardından maymun çiçeği virüsü ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

ABONE OL
  • Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nasıl, kaç günde iyileşir?

    Maymun çiçeği virüsü bir kez daha dünya gündeminin ilk sırasına yerleşmiş durumda. Ülkemizde de görülen ve milyonlarca vatandaşımızın sağlığını tehdit eden maymun çiçeği virüsü ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
  • Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nasıl, kaç günde iyileşir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

    Hastalığa, Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü Monkeypox hastalığına neden olur.

    Monkeypox, öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.

    Monkeypox ilk olarak 1958'de laboratuvar maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalık salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedilmiştir, bu nedenle 'maymun çiçeği' adı verilmiştir. Maymun çiçeği virüsü vakası insanda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Söz konusu tarihten itibaren diğer Orta ve Batı Afrika ülkelerindeki insanlarda maymun çiçeği virüsü vakası bildirilmiştir.

    Maymun çiçeği virüsünün Orta Afrika ve Batı Afrika olmak üzere iki farklı genetik grubu vardır. İnsanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.
  • Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nasıl, kaç günde iyileşir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

    Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. Döküntü, gövdeden ziyade yüz ve ekstremitelerde daha konsantre olma eğilimindedir. Döküntüler genelde yüzde başlayıp (vakaların %95'inde) ve avuç içlerini ve ayak tabanlarını (vakaların %75'inde) etkiler. Ayrıca oral mukozalar (vakaların %70'inde), genital bölge (%30) ve konjonktiva ile birlikte kornea da (%20) etkilenir. Döküntü, ardışık olarak maküllerden (düz tabanlı lezyonlar) papüllere (hafifçe kabarık sert lezyonlar), veziküllere (berrak sıvı ile dolu lezyonlar), püstüllere (sarımsı sıvı ile dolu lezyonlar) ve kuruyup dökülen kabuklara doğru değişiklik gösterir.

    ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri uzmanları tarafından yapılan açıklamada, endemik bir tür olan virüsün mevcut belirtilerin dışında farklı belirtilerle de görülebildiği belirtildi.
  • Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nasıl, kaç günde iyileşir?

    HASTALIK BULAŞICI MI, NASIL BULAŞIR?

    Maymun çiçeği virüsü insanlara çoğunlukla kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan bulaşır, ancak insandan insana bulaşma da gerçekleşebilir.

    Monkeypox virüsü bir kişiden diğerine lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi kontamine materyallerle temas yoluyla bulaşır. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir.
  • Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nasıl, kaç günde iyileşir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

    Maymun çiçeği virüsü genelde 2 ile 4 hafta aralığında kendiliğinden iyileşiyor. Maymun çiçeği düşük bağışıklığa sahip insanlar ve küçük çocuklarda ağır seyredebiliyor.

    Genellikle çocuklarda gözlemlenen hastalığın Orta Afrika türünde yüzde 11, Batı Afrika alt tipinde yüzde 1 oranında öldürücülük ihtimali bulunuyor.
  • Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nasıl, kaç günde iyileşir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

    Henüz maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu için kanıtlanmış, güvenli bir tedavi yoktur. Maymun çiçeği salgınını kontrol altında tutmak amacıyla çiçek hastalığı aşısı, antiviraller ve İntravenöz immün globulin (VIG) kullanılabilir. Bununla birlikte, şu anda, orijinal (birinci nesil) çiçek hastalığı aşıları artık halka açık değildir. 2019'da çiçek hastalığı ve maymun hastalığının önlenmesi için daha yeni bir aşı onaylanmakla birlikte henüz kamu sektöründe yaygın olarak mevcut değil.
  • Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nasıl, kaç günde iyileşir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ AŞISI VAR MI?

    Çiçek aşısının maymun çiçeği hastalığına etkinlik oranının yüzde 80-85 olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyada 1970’ten sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla Bilim Kurulu ile özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz" ifadelerini kullandı.
  • Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nasıl, kaç günde iyileşir?

    MAYMUN ÇİÇEĞİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

    İlk olarak İngiltere'de görülen Maymun çiçeği virüsü 20 gün içerisinde neredeyse tüm kıtaya yayıldı. İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, İsveç ve İsviçre'nin ardından Avusturya ve Avustralya'da da görüldü.

    ABD Massachusetts'ta ilk testin ardından ikinci vaka New York'da görülmüştü, ABD’nin başkenti Washinghton’da da ilk kez vaka görülmesinin ardından son vaka Venezuela'da görüldü.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.