Mazot gübre desteği sorgulama: Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?
Çiftçilerin gündeminde mazot ve gübre desteği ödemeleri yeniden ilk sıralara yükseldi. 2026 yılı tarımsal destek takvimine göre yapılacak ödemelerin tarihleri merak edilirken, üreticiler e-Devlet üzerinden sorgulama ekranına yöneliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı plan doğrultusunda desteklerin ne zaman hesaplara yatacağı araştırılırken, T.C. kimlik numarası ile yapılan sorgulama işlemleri de yoğun ilgi görüyor. İşte mazot gübre desteği sorgulama...
Çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri Mart 2026 itibarıyla yeniden gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ödeme takvimi yakından takip edilirken, T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilen sorgulama işlemleri sayesinde desteklerin durumu kolayca kontrol edilebiliyor. Destek ödemeleri, üreticinin yükünü hafifletirken tarımsal üretime de katkı sağlamayı sürdürüyor. İşte bilgiler...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, 2025 yılına göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak. Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NEREYE YATIYOR?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına aktarılıyor. Hesabı olmayan üreticilerin ise destek ödemelerini alabilmek için Ziraat Bankası'nda hesap açmaları gerekiyor.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?
Mazot ve gübre desteği sorgulaması en kolay şekilde e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Sırasıyla; e-Devlet sistemine giriş yapın, arama kısmına "Tarımsal destek ödemeleri sorgulama" yazın. ÇKS kaydınıza ait destek ödemelerini görüntüleyin. Bu ekranda mazot ve gübre desteği dahil tüm tarımsal destekler detaylı olarak listeleniyor.
T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Destek ödemeleri genellikle TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvimle yapılabiliyor. Bu nedenle çiftçiler, ödeme gününü takip ederek hesaplarını kontrol edebiliyor.
Ödemeler şu kanallardan kontrol edilebilir:
e-Devlet tarımsal destek sorgulama,
Ziraat Bankası mobil uygulaması,
Ziraat Bankası ATM'leri,
Banka şubeleri.