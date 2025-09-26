M.City, Nico O'Reilly'le uzattı!

İngiliz ekibi Manchester City, genç orta saha oyuncusu Nico O'Reilly'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nico O'Reilly, Manchester City ile 2030 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." denildi.

20 yaşındaki oyuncu, kulübe 8 yaşında katıldıktan sonra geçen sezon A takıma yükseldi ve şimdiye kadar 27 kez A takımda forma giyip 5 gol attı.