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'McKinsey ile çalışmaya karar verdik'

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” dedi.

27.09.2018 - 15:58 | Güncelleme: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti hükümetlerinin, son 16 yılda tüm vaatlerini yerine getirdiğini ve bu geleneğin devam edeceğini belirterek, “Türkiye öngörülebilir gelecekte doğru yolda ilerleyecek ve ekonomide daha önemli adımlar atılacak.” dedi.

Albayrak, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansında konuştu.

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu anlamak için Türkiye’nin son iki yıldır neler yaşadığının iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Albayrak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 14 yılda önceliği ekonomiye veren AK Parti hükümetinin, önceliği bir süreliğine ulusal güvenliğe vermek zorunda bıraktığını söyledi.

Albayrak, Türkiye’nin 24 Haziran 2018’den itibaren yeni bir döneme girdiğini vurgularken, “Yeni hükümet sistemi çerçevesinde bakanlık sayısı 26’dan 16’ya düşürüldü. Para politikaları ve mali politikalar birbirleriyle koordineli hale getirildi. Çünkü enflasyonla sadece birini kullanarak savaşamazsınız.” dedi.

Bakan Albayrak, son 2 ayda bütçe disiplini açısından çok önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, “Bütçe açığımızın Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranını yüzde 2’nin altında tutmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ilk olarak 35 milyar Türk lirası değerinde tasarruf ve gelir sağladık.” ifadesini kullandı.

Albayrak, enflasyonla mücadele konusunda da yapılması gereken herşeyin yapılmaya başlandığını dile getirdi ve “Eylül ayında TCMB’den enflasyonla mücadele için güçlü bir adım geldi ve bu adımla bağımsızlık tartışmaları da kapandı.” dedi.

"GERÇEKÇİ BİR PROGRAM OLUŞTURDUK"

Berat Albayrak, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Türkiye'de ilk kez orta vadeli ekonomik programa, iş dünyasından akademisyenlere kadar ilgili tüm tarafların katkı sağladığını belirten Albayrak, bu sayede gerçekçi bir program oluşturulduğu ifade etti.

Albayrak, YEP’in üç ana başlığı kapsadığını vurgularken, bunları dengelenme, disiplin ve dönüşüm olarak sıraladı. Özellikle değişim ile ilgili yeni bir birim kurduklarını aktaran Albayrak, “Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, AK Parti hükümetlerinin, son 16 yılda tüm vaatlerini yerine getirdiğini ve bu geleneğin devam edeceğinin altını çizerken, "Bu nedenle, kamu borcunun GSYH’ya oranını yüzde 70'ten yüzde 28’e düşürdük. Bu nedenle, güçlü bir bütçe disiplini oluşturduk. 2008 küresel finansal krizi dahil olmak üzere, bu disiplini güçlü bağlılıkla her zaman uyguladık. Bunlar yatırımcılar ve önümüzdeki 5 yıl için çok önemli." şeklinde konuştu.

Spekülasyonlara ve dedikodulara değil, gerçek resme bakılması gerektiğini vurgulayan Albayrak, Türkiye’ye ilişkin dört önemli ölçütün bu resmin önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirtti.

Albayrak, Türkiye’nin kamu, hane halkı, banka ve özel sektörün borçlarından oluşan bu dört ölçütte, diğer yükselen piyasalar ve dünya geneliyle kıyaslandığında çok daha iyi durumda olduğunun altını çizdi.

"Finansal sektörün belkemiği olan bankaları desteklemeye devam etmek için her türlü seçeneğe sahibiz" ifadelerini kullanan Bakan Albayrak, gelecek 12 ayda özel sektörde döviz riskinin görülmediğini vurgularken, “Türkiye öngörülebilir gelecekte doğru yolda ilerleyecek ve ekonomide daha önemli adımlar atılacak” diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

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Yorumlar 14
  • Misafir 7 dakika önce
    Beceremedik desenize
  • Misafir 10 dakika önce
    Amerikan şirketine kendimizi denetleteceğiz. O kadar laf ettiniz. Sizin bi tek Allah bir dediğinize inanılır.
  • Misafir 1 saat önce
    neyin taaarufundan bahsidiyorsun kac milyon makam araci var bu ulkede her yalakaya bir araba
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