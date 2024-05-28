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        Haberler Bilgi Gündem MEB 2024-2025 eğitim takvimi açıklandı! Okullar ne zaman açılıyor, ara tatil tarihleri nedir, birinci ve ikinci dönem ne zaman?

        MEB 2024-2025 eğitim takvimi açıklandı! Ara tatil ve dönem sonu tarihleri belli oldu

        MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Bu kapsamda; , okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil tarihleri nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:09
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre; yeni takvim açıklandı. Milyonlarca ebeveyn ve öğrencinin beklediği okul açılış kapanış tarihi, ara tatiller ve dönem sonu tarihleri açıklandı. İşte, MEB 2024-2024 takvimi ile okullar ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2023-2024 okul dönemi, 14 Haziran 2024 günü tamamlanıyor.

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        2024-2025 DÖNEMİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 öğreti yılı 9 Eylül Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

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        2024-2025 ARA TATİL TARİHLERİ

        MEB'ten açıklanan ara tatil tarihlerine göre;

        -Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak,

        -Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

        - İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek.

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        2024-2025 TAKVİMİNE GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

        9 Eylül'de eğitime başlayacak öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma günü ilk dönemi bitirecek. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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