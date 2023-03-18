MEB 5 bin sözleşmeli personel alacak!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Kontenjan sayısı ve kadro-branş dağılımını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer personel alımı önceliğinin deprem bölgesindeki 11 il olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da olduğunu açıkladı. İşte, MEB 5 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında merak edilenler...