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MEB AÇIKLAMASI! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman olacak?

Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman? Soruları öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Tam Kapanma tedbiri ile birlikte yüz yüze eğitime verilen ara vaka sayılarının istenilen seviyeye düşmemesiyle devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? İşte MEB açıklaması...

MEB AÇIKLAMASI! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman olacak?

Ülkemizde korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış olması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. MEB tarafından yapılan açıklaya göre 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni bir açıklama yapılana kadar resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitime devam edecek.

MEB'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

MEB'den Tam Kapanma kararı sonrası açıklama;

-Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

-Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00’dan itibaren başlayacaktır.

- Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

MEB tarafından yapılan açıklaya göre 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.

Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından belli olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.

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