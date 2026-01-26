MEB-AGS sınavı doğrultusunda gerçekleşecek 10 bin atama başvuruları devam ediyor. Bu yıl ilk defa KPSS puanı yerine AGS puanı esas alınarak yapılacak yerleştirme sonucunda, 10 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 30 Ocak Cuma günü açıklanacak. Peki, MEB-AGS başvurusu nasıl, nereden yapılır, son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...