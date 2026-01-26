MEB AGS hazırlık eğitimi başvurularında son düzlüğe girildi! AGS 10 bin öğretmen ataması başvuruları nasıl yapılır?
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, bu yıl ilk defa adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından başarılı olan 10 bin öğretmen adayı atanacak. Peki, MEB AGS başvuruları için son gün ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
MEB-AGS sınavı doğrultusunda gerçekleşecek 10 bin atama başvuruları devam ediyor. Bu yıl ilk defa KPSS puanı yerine AGS puanı esas alınarak yapılacak yerleştirme sonucunda, 10 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar 30 Ocak Cuma günü açıklanacak. Peki, MEB-AGS başvurusu nasıl, nereden yapılır, son başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
MEB AGS BAŞVURULARINDA SONA YAKLAŞILDI
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında 10 bin atama başvuruları 20 Ocak 2026 itibarıyla başladı. Başvuru süreci 27 Ocak Salı günü sona erecek.
Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak öğretmen adaylarının başvuruları, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçları esas alınarak yapılacak.
MEB AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
AGS başvurularının, "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresinden 27 Ocak saat 16.00'ya kadar tamamlanması gerekiyor. Adaylar sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapacak.
Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek ve belirtilen süre içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.
MEB AGS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 Cuma günü "personel.meb.gov.tr" adresinden yayınlanacak.
AGS EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ TERCİHİ NASIL YAPILACAK?
Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezleri, adayların başvuru ekranında görüntülenecek. Birden fazla merkezde hazırlık eğitimi sunulan alanlar için ise adayların tercihleri başvuru ekranında alınacak.
EN FAZLA KONTENJAN ALAN İLK 5 BRANŞ
Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim görecek 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belli oldu. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla
2 bin 816'sı sınıf öğretmenliği,
1798'i özel eğitim öğretmenliği
801'i İngilizce öğretmenliği,
762'si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği,
653'ü okul öncesi öğretmenliği oldu.